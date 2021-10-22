Российские клубы проиграли все матчи третьего тура еврокубков

Российский клуб «Локомотив» в четверг проиграл матч третьего тура группового раунда Лиги Европы.
Таким образом, все три российские команды, который остались в еврокубках, были биты в третьем туре группового этапа.
Отметим, что в Лиге чемпионов честь России защищает «Зенит», также в Лиге Европы выступает «Спартак».
Все результаты российских клубов в третьем туре еврокубков:
Лига чемпионов
«Зенит» - «Ювентус» - 0:1
Лига Европы
«Локомотив» - «Галатасарай» - 0:1
«Спартак» - «Лестер» - 3:4
Источник — Sport.ua
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