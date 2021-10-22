Российские клубы проиграли все матчи третьего тура еврокубков

Российский клуб «Локомотив» в четверг проиграл матч третьего тура группового раунда Лиги Европы.



Таким образом, все три российские команды, который остались в еврокубках, были биты в третьем туре группового этапа.



Отметим, что в Лиге чемпионов честь России защищает «Зенит», также в Лиге Европы выступает «Спартак».



Все результаты российских клубов в третьем туре еврокубков:



Лига чемпионов



«Зенит» - «Ювентус» - 0:1



Лига Европы



«Локомотив» - «Галатасарай» - 0:1

«Спартак» - «Лестер» - 3:4