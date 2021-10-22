Локомотив М
0 : 1
Галатасарай
21.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Российские клубы проиграли все матчи третьего тура еврокубков

Результат зафиксирован

  • 22.10.2021 00:18
  • 533 просмотра
  • 4 комментария
Российские клубы проиграли все матчи третьего тура еврокубков
© ФК Локомотив

Российский клуб «Локомотив» в четверг проиграл матч третьего тура группового раунда Лиги Европы.
 
Таким образом, все три российские команды, который остались в еврокубках, были биты в третьем туре группового этапа. 
 
Отметим, что в Лиге чемпионов честь России защищает «Зенит», также в Лиге Европы выступает «Спартак».
 
Все результаты российских клубов в третьем туре еврокубков:
 
Лига чемпионов
 
«Зенит» - «Ювентус» - 0:1
 
Лига Европы
 
«Локомотив» - «Галатасарай» - 0:1
«Спартак» - «Лестер» - 3:4

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Балабольченко Ломпаченко
    online
    Балабольченко Ломпаченко, 22.10.2021 00:24
    +6
    Представляю каким днищенским был бы российский чемпионат, если бы не большие бюджеты клубов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 22.10.2021 00:20
    +5
    Яка сумна новина!
    Ссылка
    Fedka_edinoros
    Fedka_edinoros, 22.10.2021 00:31
    +4
    он и так днищенский..был есть и будет
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 22.10.2021 00:26 (изменен)
    +2
    Глянул комменты на вражеском сайте.
    Это смешно
    ---
    And Justice for All
    "Тащит Россию в еврокубках.
    Ожидание: никто.
    Реальность: никто."
    Ссылка
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