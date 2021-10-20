Сегодня «Лестер» в третьем туре Лиги Европы благодаря покеру Патсона Даки на выезде одержал драматичную победу над московским «Спартаком» - 4:3. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Соболев (Спартак М).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Джордан Ларссон (Спартак М).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Соболев (Спартак М).
Источник — Sport.ua
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