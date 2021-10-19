В среду, 20 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы, в котором «Спартак» примет «Лестер». Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:30 по Киеву.

«Спартак»

Команда португальского тренера Руя Витории после двух туров занимает в турнирной таблице группы С Лиги Европы второе место. В ее активе 3 очка из шести возможных. На почин «красно-белые» в родных стенах уступили со счетом 0:1 варшавской «Легии», которая сейчас возглавляет квартет. После этого москвичи отметились сенсационной победой в гостях над «Наполи» (3:2), который до этого во всех турнирах текущего сезона шел на беспроигрышной серии из 7-ми матчей.

С переменным успехом, как и в группе Лиги Европы, идут дела у «Спартака» и в национальном чемпионате. После 11 туров в российской Премьер-лиге он располагается на 7 месте с 17 очками. В активе у подопечных Витории 5 побед, а также 2 ничьи, в пассиве - 4 поражения. В настоящий момент в РПЛ спартаковцы имеют серию из трех матчей без поражений – 2 победы и ничья 2:2 в крайнем матче на своем поле с «Динамо».

«Лестер»

Подопечные Брендана Роджерса замыкают таблицу квартета, имея в наличие лишь один зачетный балл. Его «лисы» добыли на своем поле в стартовом туре, разойдясь миром с «Наполи» – 2:2. Затем у «Лестера» был неудачный вояж с «Легии», обернувшийся поражениям со счетом 0:1.

Не все так, как хотелось бы, обстоит у команды Роджерса и в английской Премьер-лиге. Позади там уже 8 туров, а она занимает посредственное 11 место с 11 набранными очками. В трех матчах «лисы» выиграли и столько же раз проиграли, а два поединка завершились вничью. Впрочем, в трех крайних своих поединках (как, к слову, и «Спартак») «Лестер» идет без неудач. Серию начали ничьи 2:2 дома с «Бернли» и в гостях с «Кристал Пэлас», а в минувший уик-энд в родных стенах был повержен «Манчестер Юнайтед» - 4:2.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Лестер» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с 1.91 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Спартак: Максименко – Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес, Литвинов, Бакаев, Зобнин, Лукас, Ларссон, Соболев.

Лестер: Шмейхель – Амарте, Вестергор, Сеюнджу Чаглар, Кастань, Дьюсбери-Холл, Сумаре, Томас, Ихеаначо, Дака.

20 октября, среда