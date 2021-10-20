Форвард Лестера разобрался со Спартаком. Москвичи вели 2:0, но проиграли

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» принимал «Лестер». Какое-то время все для хозяев шло отлично, так как они вели в счете 2:0.

Однако форвард «Лестера» Патсон Дака перевернул ситуацию, оформив в ворота соперника сразу четыре гола. Лисы победили 4:3.

«Спартак» проиграл и опустился на 3-е место в группе.

Группа C

Спартак Москва - Лестер 3:4

Голы: Соболев, 11, 86, Ларссон, 44 - Дака, 45, 48, 54, 79

Спартак: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес, Лукас, Зобнин (Игнатов, 68), Литвинов, Ларссон (Ломовицкий, 90), Бакаев (Промес, 68), Соболев

Лестер: Шмейхель, Амарти, Эванс (Вестергард, 82), Сойнчу, Перейра (Олбрайтон, 59), Томас (Бертранд, 82), Тилеманс (Чаудри, 65), Соумаре, Мэддисон, Ихэаначо, Дака

1. Легия - 6 (2)

2. Лестер - 4 (3)

3. Спартак - 3 (3)

4. Наполи - 1 (2)