В поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов питерский «Зенит» дома проиграл туринскому «Ювентусу» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Зенит» — «Ювентус» — 0:1
Гол: Кулушевски, 86
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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