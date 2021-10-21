Челси
4 : 0
Мальмё
20.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа Н. Ювентус вырвал победу над Зенитом, Челси разгромил Мальме

Фавориты квартета взяли по три очка

  • 21.10.2021 00:12
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Группа Н. Ювентус вырвал победу над Зенитом, Челси разгромил Мальме
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матчи третьего тура Лиги чемпионов в группе Н завершились победами фаворитов группы. «Ювентус» в концовке матча в холодном Санкт-Петербурге вырвал победу над «Зенито», а «Челси» дома разгромил «Мальме». Ромелу Лукаку заработал пенальти ценой травмы и был заменен уже на 23-й минуте.

«Зенит» - «Ювентус» - 0:1
Гол: Кулусевски 86

«Челси» - «Мальме» - 4:0
Голы: Кристенсен 9, Жоржиньо 21 (с пенальти), 57 (с пенальти), Хаверц 48

Турнирная таблица группы Н:

Источник — Sport.ua

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