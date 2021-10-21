Группа Н. Ювентус вырвал победу над Зенитом, Челси разгромил Мальме

Матчи третьего тура Лиги чемпионов в группе Н завершились победами фаворитов группы. «Ювентус» в концовке матча в холодном Санкт-Петербурге вырвал победу над «Зенито», а «Челси» дома разгромил «Мальме». Ромелу Лукаку заработал пенальти ценой травмы и был заменен уже на 23-й минуте.
«Зенит» - «Ювентус» - 0:1
Гол: Кулусевски 86
«Челси» - «Мальме» - 4:0
Голы: Кристенсен 9, Жоржиньо 21 (с пенальти), 57 (с пенальти), Хаверц 48
Турнирная таблица группы Н:
Источник — Sport.ua
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