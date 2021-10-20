В среду, 20 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «Зенит» примет «Ювентус». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Зенит»

Команда Сергея Семака в таблице группы Н занимает третье место. В ее активе 3 очка из шести возможных. В стартовом матче групповой стадии «Зенит» посетил Лондон, где сразился в «Челси». В итоге домой питерский коллектив был вынужден возвращаться на щите, проиграв 0:1. Зато в следующем поединке чемпион России по полной программе отвел душу, разгромив дома «Мальме» - 4:0.

Если в крайнем поединке в Лиге чемпионов «Зенит» победил, то сразу в двух последних поединках в российской Премьер-лиге он проиграл. Сперва на родной «Газпром Арене» приключилось поражение 0:2 от «Сочи», а затем в Туле последовала неудача в игре с местным «Арсеналом» - 1:2.

Несмотря сразу на два казуса, «Зенит» остается лидером турнирной таблицы РПЛ. У подопечных Семака 23 очка, набранных после 7 побед и двух ничьих, в пассиве – два уже упомянутых поражения.

«Ювентус»

Подопечные Массимилиано Аллегри, который, напомним, вернулся в команду после двух лет отсутствия, сейчас в таблице квартета ЛЧ единолично лидируют, имея 6 очков из шести. Стартовал «Ювентус» с выездной победы 3:0 над «Мальме», а затем на своем поле обыграл «Челси» - 1:0.

Победа в гостях над шведской командой позволила «Ювентусу» по-настоящему прийти в себя после провала на старте сезона в Серии А. Вкатилась «старая синьора» в новый чемпионат Италии выездной ничьей 2:2 с «Удинезе», после чего проиграла дома «Эмполи» (0:1) и на выезде «Наполи» (1:2). Тогда туринцы понизились в турнирной таблице в зону вылету. Впрочем, после победы в Мальме в Лиге чемпионов они затем и в Серии А вернулись на победную волну. Впрочем, началась она все же с ничьей 1:1 с «Миланом», но далее последовало сразу 4 победы.

Как следствие, в настоящий момент «Ювентус» занимает в итальянском пелотоне 7 место с 14 набранными очками.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ювентус» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с 2.25 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Зенит: Крицюк – Барриос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин, Кузяев, Вендель, Сантос, Малком, Клаудиньо, Азмун.

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Кьеза, Бентанкур, Локателли, Бернардески, Мората, Кин.

20 октября, среда