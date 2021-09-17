Ближайшие два матча Крамоторска перенесены из-за вспышки коронавируса

ПФЛ официально сообщила о том, что лига приняла решение перенести два ближайших матча Первой лиги с участием ФК «Краматорск». Это связано со вспышкой коронавируса в команде – заразились сразу 16 футболистов.
Таким образом, перенесены матчи 9-го и 10-го туров Первой лиги против «Оболони» и «Волыни», которые должны были состояться 18 и 27 сентября соответственно.
Клубы должны согласовать новые даты перенесенных матчей до 24 сентября (матч с «Оболонью») и 4 октября (матч с «Волынью»). Если им этого не удастся сделать – даты матчей назначит ПФЛ самостоятельно.
Источник — ПФЛ
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