Некому играть. Большинство футболистов Краматорска заразились коронавирусом

В «Краматорске» — ЧП. Большинство игроков и тренеров, среди которых Павел Мягков, Алексей Геловани, Александр Сухаров, Кирилл Прокопчук, Алексей Городов и Александр Мальцев, заразились коронавирусом. В ближайшем календарном матче с «Оболонью», который намечен на субботу, 18 сентября, играть фактически некому, равно как и некому руководить действиями команды.
Руководство «горожан» обратилось в столичный клуб с просьбой перенести встречу на другие сроки, но получило категорический отказ. ПФЛ никаких решений еще не принимало, ждет письма и документы от «Краматорска».
По предварительной информации, «Краматорск» может отказаться от приезда в Киев, если им не пойдут навстречу.
Источник — Footboom
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если эта информация соответствует реальности
В чём прикол не ехать и автоматом штраф и минус 3 очка или дать возможность проявить себя дублю и получат пацаны опыт.
если эта информация соответствует реальности
если эта информация соответствует реальности
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