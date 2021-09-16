Некому играть. Большинство футболистов Краматорска заразились коронавирусом

В «Краматорске» — ЧП. Большинство игроков и тренеров, среди которых Павел Мягков, Алексей Геловани, Александр Сухаров, Кирилл Прокопчук, Алексей Городов и Александр Мальцев, заразились коронавирусом. В ближайшем календарном матче с «Оболонью», который намечен на субботу, 18 сентября, играть фактически некому, равно как и некому руководить действиями команды.

Руководство «горожан» обратилось в столичный клуб с просьбой перенести встречу на другие сроки, но получило категорический отказ. ПФЛ никаких решений еще не принимало, ждет письма и документы от «Краматорска».

По предварительной информации, «Краматорск» может отказаться от приезда в Киев, если им не пойдут навстречу.