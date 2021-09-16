Некому играть. Большинство футболистов Краматорска заразились коронавирусом

«Оболонь» отказалась переносить календарный матч Первой лиги

  • 16.09.2021 18:35
  • 949 просмотров
  • 5 комментариев
Некому играть. Большинство футболистов Краматорска заразились коронавирусом
© ФК Краматорск

В «Краматорске» — ЧП. Большинство игроков и тренеров, среди которых Павел Мягков, Алексей Геловани, Александр Сухаров, Кирилл Прокопчук, Алексей Городов и Александр Мальцев, заразились коронавирусом. В ближайшем календарном матче с «Оболонью», который намечен на субботу, 18 сентября, играть фактически некому, равно как и некому руководить действиями команды.

Руководство «горожан» обратилось в столичный клуб с просьбой перенести встречу на другие сроки, но получило категорический отказ. ПФЛ никаких решений еще не принимало, ждет письма и документы от «Краматорска».

По предварительной информации, «Краматорск» может отказаться от приезда в Киев, если им не пойдут навстречу.

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Источник — Footboom

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    online
    bullyUA, 16.09.2021 19:12
    -1
    В прошлом сезоне первый матч Динамо Киев играло против Шахтера с 16 игроками в лазарете.
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    BekXan
    BekXan, 16.09.2021 19:08
    +2
    Westwood., 16.09.2021 19:05
    Оболонь здесь не правильно делают это может настигнет любой клуб
    если эта информация соответствует реальности
    Дубль на то есть.Уже прошли те большие волны и следить нада.Да может настичь и настигало команды УПЛ играли дубли!
    В чём прикол не ехать и автоматом штраф и минус 3 очка или дать возможность проявить себя дублю и получат пацаны опыт.
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    firstromario
    online
    firstromario, 16.09.2021 19:07
    +3
    Westwood., 16.09.2021 19:05
    Оболонь здесь не правильно делают это может настигнет любой клуб
    если эта информация соответствует реальности
    так вакцина ж є. нормальний клуб такого б не допустив
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    Westwood.
    online
    Westwood., 16.09.2021 19:05
    -3
    Оболонь здесь не правильно делают это может настигнет любой клуб
    если эта информация соответствует реальности
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    Jakub Lukasz Salamaj
    online
    Jakub Lukasz Salamaj, 16.09.2021 18:42
    +2
    Пускай молодеж играет, им опыт надо
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