ВИДЕО. Форвард Шахтера отметился результативной передачей за Буркина-Фасо

В домашнем поединке с Алжиром в рамках отбора на ЧМ-2022 форвард донецкого «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 81 минуту.
Первый тайм завершился в пользу гостей, которые оказались впереди благодаря точному удару вингера «Галатасарая» Софьяна Фегули. Хозяева сумели сравнять счет после перерыва, при этом в голевой комбинации непосредственное участие принял форвард «горняков»: на 64-й минуте Траоре обыграл защитника и выполнил передачу на линию вратарской, где Абдул Тапсоба вторым касанием переправил мяч в цель.
1:1 – сборная Буркина-Фасо набрала 4 очка в 2 стартовых матчах и делит с Алжиром первое и второе места в группе А. Следующий поединок квалификации – 6 октября на выезде с аутсайдером квартета Джибути.
🎥 Match Highlights: 🇧🇫 1-1 🇩🇿— CAF (@CAF_Online) September 8, 2021
Burkina Faso and Algeria draw after an exiting match 🤝
via: @FIFAWorldCup | #WorldCup pic.twitter.com/ZdufvgGsUb
Источник — ФК Шахтер Донецк
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