Буркина Фасо
1 : 1
Алжир
07.09.2021, FT

ВИДЕО. Форвард Шахтера отметился результативной передачей за Буркина-Фасо

Лассина Траоре помог своей команде добыть ничью в поединке с Алжиром (1:1)

  • 08.09.2021 18:08
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ВИДЕО. Форвард Шахтера отметился результативной передачей за Буркина-Фасо
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

В домашнем поединке с Алжиром в рамках отбора на ЧМ-2022 форвард донецкого «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 81 минуту.

 Первый тайм завершился в пользу гостей, которые оказались впереди благодаря точному удару вингера «Галатасарая» Софьяна Фегули. Хозяева сумели сравнять счет после перерыва, при этом в голевой комбинации непосредственное участие принял форвард «горняков»: на 64-й минуте Траоре обыграл защитника и выполнил передачу на линию вратарской, где Абдул Тапсоба вторым касанием переправил мяч в цель.

 1:1 – сборная Буркина-Фасо набрала 4 очка в 2 стартовых матчах и делит с Алжиром первое и второе места в группе А. Следующий поединок квалификации – 6 октября на выезде с аутсайдером квартета Джибути.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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