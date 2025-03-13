С опытом игры в Лиге чемпионов. Лучкевич не был приоритетом Динамо

Валерий Лучкевич не был изначальным приоритетом киевского «Динамо» на замену травмированного Александра Тымчика, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, киевский клуб изначально связывался с Сергеем Болбатом, который на данный момент является свободным агентом, но тот, похоже. не собирается в ближайшее время играть в футбол.

Сергей Болбат, выступавший за донецкий «Шахтер» имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что бразильский клуб планирует бесплатно забрать игрока «Динамо».