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  4. С опытом игры в Лиге чемпионов. Лучкевич не был приоритетом Динамо
Украина. Премьер лига
13 марта 2025, 19:17 |
937
3

С опытом игры в Лиге чемпионов. Лучкевич не был приоритетом Динамо

Киевский клуб интересовался Сергеем Болбатом

13 марта 2025, 19:17 |
937
3
С опытом игры в Лиге чемпионов. Лучкевич не был приоритетом Динамо
Footboom. Сергей Болбат

Валерий Лучкевич не был изначальным приоритетом киевского «Динамо» на замену травмированного Александра Тымчика, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, киевский клуб изначально связывался с Сергеем Болбатом, который на данный момент является свободным агентом, но тот, похоже. не собирается в ближайшее время играть в футбол.

Сергей Болбат, выступавший за донецкий «Шахтер» имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что бразильский клуб планирует бесплатно забрать игрока «Динамо».

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Сергей Болбат Валерий Лучкевич Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Колос Ковалевка Шахтер Донецк Александр Тымчик
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Mark4854590
Прикольні пріоритети у Динамо. Футболіст, який рік без клубу
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+1
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AK.228
Сергей бухал и не собирался играть в футбол 
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