С опытом игры в Лиге чемпионов. Лучкевич не был приоритетом Динамо
Киевский клуб интересовался Сергеем Болбатом
Валерий Лучкевич не был изначальным приоритетом киевского «Динамо» на замену травмированного Александра Тымчика, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, киевский клуб изначально связывался с Сергеем Болбатом, который на данный момент является свободным агентом, но тот, похоже. не собирается в ближайшее время играть в футбол.
Сергей Болбат, выступавший за донецкий «Шахтер» имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что бразильский клуб планирует бесплатно забрать игрока «Динамо».
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