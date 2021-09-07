US Open. Свитолина в борьбе. Определились все участницы 1/4 финала у женщин

Украинка продолжает двигаться по турнирной сетке

  • 07.09.2021 09:41
  • 2942 просмотра
  • 2 комментария
US Open. Свитолина в борьбе. Определились все участницы 1/4 финала у женщин
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пятого и шестого сентября на кортах US Open состоялись матчи четвертого круга в женском одиночном разряде.

Украинка Элина Свитолина одержала очередную победу и в четвертьфинале сразится с 18-летней канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.

US Open. 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки

 Шелби Роджерс –  Эмма Радукану [Q] – 2:6, 1:6
 Белинда Бенчич [11] –  Ига Свёнтек [7] – 7:6(12), 6:3

 Каролина Плишкова [4] –  Анастасия Павлюченкова [14] – 7:5, 6:4
 Мария Саккари [17] –  Бьянка Андрееску [6] – 6:7, 7:6, 6:3

Нижняя часть сетки

 Элина Свитолина [5] –  Симона Халеп [12] – 6:3, 6:3
 Лейла Фернандес –  Анжелик Кербер [16] – 4:6, 7:6(2), 6:2

 Барбора Крейчикова [9] –  Гарбинье Мугуруса [8] – 6:3, 7:6(4)
Арина Соболенко [2] –  Элиза Мертенс [15] – 6:4, 6:1

US Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Эмма Радукану [Q] –  Белинда Бенчич [11]
 Каролина Плишкова [4] –  Мария Саккари [17] 

Нижняя часть сетки

 Элина Свитолина [5] –  Лейла Фернандес
 Барбора Крейчикова [9] –  Арина Соболенко [2]

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Nomad
    Nomad, 07.09.2021 10:43
    0
    Элина любит всяким Лейлам без рейтинга дарить победы.)
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    Kanarejka
    Kanarejka, 07.09.2021 10:32
    0
    І Еля, і Белінда повинні проходити молодняк.
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