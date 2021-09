US Open. Свитолина в борьбе. Определились все участницы 1/4 финала у женщин

Пятого и шестого сентября на кортах US Open состоялись матчи четвертого круга в женском одиночном разряде.

Украинка Элина Свитолина одержала очередную победу и в четвертьфинале сразится с 18-летней канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.

US Open. 1/8 финала



Верхняя часть сетки

Шелби Роджерс – Эмма Радукану [Q] – 2:6, 1:6

Белинда Бенчич [11] – Ига Свёнтек [7] – 7:6(12), 6:3



Каролина Плишкова [4] – Анастасия Павлюченкова [14] – 7:5, 6:4

Мария Саккари [17] – Бьянка Андрееску [6] – 6:7, 7:6, 6:3

Нижняя часть сетки

Элина Свитолина [5] – Симона Халеп [12] – 6:3, 6:3

Лейла Фернандес – Анжелик Кербер [16] – 4:6, 7:6(2), 6:2

Барбора Крейчикова [9] – Гарбинье Мугуруса [8] – 6:3, 7:6(4)

Арина Соболенко [2] – Элиза Мертенс [15] – 6:4, 6:1

US Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эмма Радукану [Q] – Белинда Бенчич [11]

Каролина Плишкова [4] – Мария Саккари [17]

Нижняя часть сетки

Элина Свитолина [5] – Лейла Фернандес

Барбора Крейчикова [9] – Арина Соболенко [2]

