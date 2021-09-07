US Open. Свитолина в борьбе. Определились все участницы 1/4 финала у женщин

Пятого и шестого сентября на кортах US Open состоялись матчи четвертого круга в женском одиночном разряде.
Украинка Элина Свитолина одержала очередную победу и в четвертьфинале сразится с 18-летней канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.
US Open. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Шелби Роджерс – Эмма Радукану [Q] – 2:6, 1:6
Белинда Бенчич [11] – Ига Свёнтек [7] – 7:6(12), 6:3
Каролина Плишкова [4] – Анастасия Павлюченкова [14] – 7:5, 6:4
Мария Саккари [17] – Бьянка Андрееску [6] – 6:7, 7:6, 6:3
Нижняя часть сетки
Элина Свитолина [5] – Симона Халеп [12] – 6:3, 6:3
Лейла Фернандес – Анжелик Кербер [16] – 4:6, 7:6(2), 6:2
Барбора Крейчикова [9] – Гарбинье Мугуруса [8] – 6:3, 7:6(4)
Арина Соболенко [2] – Элиза Мертенс [15] – 6:4, 6:1
US Open. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Эмма Радукану [Q] – Белинда Бенчич [11]
Каролина Плишкова [4] – Мария Саккари [17]
Нижняя часть сетки
Элина Свитолина [5] – Лейла Фернандес
Барбора Крейчикова [9] – Арина Соболенко [2]
The quarters are on 🔒 pic.twitter.com/PbaDvj20P3— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021
Источник — Sport.ua
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