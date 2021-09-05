Халеп едет домой. Свитолина во второй раз пробилась в четвертьфинал US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает побеждать на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче 1/8 финала украинка обыграла Симону Халеп из Румынии (№13 WTA).



US Open. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:3, 6:3

В начале матча украинским болельщикам пришлось немного понервничать. После мощного первого гейма Элина почему-то отдала инициативу сопернице, что было довольно неожиданно. В затяжных розыгрышах румынка всегда была гораздо лучше и успешнее, что она продемонстрировала и на этот раз. Но Свитолина в этом матче была очень тактически гибкой, в нужные моменты она включалась, что продемонстрировала сразу после проигранной подачи. В седьмом гейме Симона была близка к еще одному брейку, но качество ее игры к этому времени начало снижаться, доставалось даже ракетке. Элине удалось удержать подачу, после чего до конца партии она проиграла всего два очка.



Уже в первом сете было видно, что Халеп пребывает не в лучшей форме. Ничего удивительного в этом нет, игровой практики к этому моменту у нее было гораздо меньше. Румынка выдавала отдельные промежутки отличной игры, но невынужденных хватало. Элина же ошибалась на порядок меньше и даже при чуть более защитной игре, чем нам бы хотелось, добивалась результата.

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Второй сет был равным до счета 3:3, после чего произошел ключевой момент с зарубой в седьмом гейме на подаче Халеп. Элина заиграла более агрессивно, имела несколько брейкпоинтов и с третьей попытки все же ушла в отрыв. Уверенно забрав свой гейм, она на приеме снова устроила разборки с Халеп, результатом которых стала победа в матче.



Нельзя сказать, что игра Элины была великолепной, но победа получилась более чем уверенная. Халеп – игрок такого типа, который может начать плохо, но вернуться с любого счета. Главная задача Свитолиной заключалась в том, чтобы вовремя додавить и не ослабить хватку, с чем она великолепно справилась.



Это была одиннадцатая встреча теннисисток, Элина одержала шестую победу.

Украинка во второй раз сыграет в 1/4 финала US Open, в 2019 году она дошла до полуфинала, где проиграла Серене Уильямс.



В следующем раунде Свитолина сразится с Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA) или Лейлы Фернандес из Канады (№73 WTA).