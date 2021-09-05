Халеп едет домой. Свитолина во второй раз пробилась в четвертьфинал US Open

Элина в двух сетах одолела экс-первую ракетку мира

  • 05.09.2021 20:27
  • 10372 просмотра
  • 38 комментариев
Халеп едет домой. Свитолина во второй раз пробилась в четвертьфинал US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает побеждать на Открытом чемпионате США по теннису. 
 
В матче 1/8 финала украинка обыграла Симону Халеп из Румынии (№13 WTA).
 
US Open. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:3, 6:3

В начале матча украинским болельщикам пришлось немного понервничать. После мощного первого гейма Элина почему-то отдала инициативу сопернице, что было довольно неожиданно. В затяжных розыгрышах румынка всегда была гораздо лучше и успешнее, что она продемонстрировала и на этот раз.  Но Свитолина в этом матче была очень тактически гибкой, в нужные моменты она включалась, что продемонстрировала сразу после проигранной подачи. В седьмом гейме Симона была близка к еще одному брейку, но качество ее игры к этому времени начало снижаться, доставалось даже ракетке. Элине удалось удержать подачу, после чего до конца партии она проиграла всего два очка. 
 
Уже в первом сете было видно, что Халеп пребывает не в лучшей форме. Ничего удивительного в этом нет, игровой практики к этому моменту у нее было гораздо меньше. Румынка выдавала отдельные промежутки отличной игры, но невынужденных хватало. Элина же ошибалась на порядок меньше и даже при чуть более защитной игре, чем нам бы хотелось, добивалась результата.

Getty Images/Global Images Ukraine


 
Второй сет был равным до счета 3:3, после чего произошел ключевой момент с зарубой в седьмом гейме на подаче Халеп. Элина заиграла более агрессивно, имела несколько брейкпоинтов и с третьей попытки все же ушла в отрыв. Уверенно забрав свой гейм, она на приеме снова устроила разборки с Халеп, результатом которых стала победа в матче. 
 
Нельзя сказать, что игра Элины была великолепной, но победа получилась более чем уверенная. Халеп – игрок такого типа, который может начать плохо, но вернуться с любого счета. Главная задача Свитолиной заключалась в том, чтобы вовремя додавить и не ослабить хватку, с чем она великолепно справилась. 
 
Это была одиннадцатая встреча теннисисток, Элина одержала шестую победу.

Украинка во второй раз сыграет в 1/4 финала US Open, в 2019 году она дошла до полуфинала, где проиграла Серене Уильямс.
 
В следующем раунде Свитолина сразится с Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA) или Лейлы Фернандес из Канады (№73 WTA).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(21 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    u6464u
    u6464u, 05.09.2021 21:07
    0
    Игра Елины чемпионская, замужество пошло на пользу, это уже совсем другая Свитолина, и начинают закрадываться мысли что всё таки Навратиллова ошиблась по поводу Свитолиной., хотелось бы в это верить и увидеть наконец то Элю с КБШ.
    Ссылка
    Леонид Бугаренко
    Леонид Бугаренко, 05.09.2021 20:56
    0
    Fanat230784, 05.09.2021 20:51
    Разом з перемогою Еліна вийшла на четверте місце в рейтингу і наблизилась впритул до першої вісімки гонки за підсумковий. Наступна перемога майже гарантуватиме їй повернення в ту саму вісімку.
    Та й списані очки за цей турнір поверне собі ).
    Я в це вірю. А ви?)
    Step by step!
    Ссылка
    Владислав Тучков
    online
    Владислав Тучков, 05.09.2021 20:51
    +6
    Як би там далі не було, но 4 раунда Еліна провела ах*****))) гра - просто дивишся і насолоджуєшся. Змінила стиль гри, впевненніша гра, менше помилок (правда на 2ому матчболі прийняла на виліт в аут.. як зрив емоцій, но то таке) якщо так і продовжить то є надії. Еліна вперед за ШЛЕМОМ!!
    Ссылка
    Fanat230784
    Fanat230784, 05.09.2021 20:51
    +10
    Разом з перемогою Еліна вийшла на четверте місце в рейтингу і наблизилась впритул до першої вісімки гонки за підсумковий. Наступна перемога майже гарантуватиме їй повернення в ту саму вісімку.
    Та й списані очки за цей турнір поверне собі ).
    Я в це вірю. А ви?)
    Ссылка
    Анатолій Бобринець
    Анатолій Бобринець, 05.09.2021 20:47
    +4
    Нарешті я побачив те що давно й хотів , маю на увазі не виграш Еліни , а її надійну гру . "Без валідола ". Халеп сьогодні теж грала добре , але шансів у неї було небагато ..
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 05.09.2021 20:46 (изменен)
    +3
    nastysya, 05.09.2021 20:44
    От бачите, не дарма тренування пропустили
    Точно))
    Ссылка
    Dmitriy Svistak
    Dmitriy Svistak, 05.09.2021 20:46
    0
    Я чесно часто дивився матчі Світоліної в майже завжди не розумів чому вона так високо стоїть у рейтингу ,після сьогоднішньої гри я тепер зрозумів що з себе представляє Світоліна.
    Ссылка
    Леонид Бугаренко
    Леонид Бугаренко, 05.09.2021 20:45
    +4
    Еліну і шановне панство с шикарною ремонтадою! Ні чого зайвого, Сімони йде істи шоколад. Зранку найшов прогноз на увесь турнір, де прозвучала думка що головні фаворити Еліна и і Аріна, думку грунтувалася що в плані особистого життя все ок! Дивимся далі, який же драйв панове і панянки!
    Ссылка
    nastysya
    nastysya, 05.09.2021 20:44
    +2
    Stanislav Matusevych, 05.09.2021 20:42
    Хороша і цікава з тактичної точки зору перемога. Гра у першому сеті від захисту дала результат, а коли до середини другого Халеп розігралася, Еліна і сама ввімкнулася на повну. Тут уже румунці крити виявилося нічим. Ментально Світоліна її точно переграла. Звичайно, Халеп після своїх болячок не у найкращій формі, але фактично програний матч з Рибакіною вона ж змогла витягнути.
    Далі по сітці Кербер або Фернандес. Звичайно, віддати боржок своїй клієнтці та віддячити за інших українок дуже хотілося б. Будемо дивитися.
    От бачите, не дарма тренування пропустили
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 05.09.2021 20:42
    +19
    Хороша і цікава з тактичної точки зору перемога. Гра у першому сеті від захисту дала результат, а коли до середини другого Халеп розігралася, Еліна і сама ввімкнулася на повну. Тут уже румунці крити виявилося нічим. Ментально Світоліна її точно переграла. Звичайно, Халеп після своїх болячок не у найкращій формі, але фактично програний матч з Рибакіною вона ж змогла витягнути.
    Далі по сітці Кербер або Фернандес. Звичайно, віддати боржок своїй клієнтці та віддячити за інших українок дуже хотілося б. Будемо дивитися.
    Ссылка
    Николай Власов
    Николай Власов, 05.09.2021 20:41
    +6
    Элинка ты Молодчинка Брависимо Удачи тебе!!!
    Ссылка
    olya403
    olya403, 05.09.2021 20:41
    +7
    Elis, 05.09.2021 20:34
    Віддала боржок старій подружці))
    Далі - я за Кербер. Їй теж боржок треба віддати. Ну і вміє з нею грати Еліна. А то ці Лейли, Подороски... ну їх в баню.
    100%. Краще старе і давно відоме, ніж щось абсолютно незрозуміле
    Ссылка
    Elis
    Elis, 05.09.2021 20:39
    +15
    Але респект Халеп - вона чесний боєць, без артистичних шкутильгань по корту а-ля самі знаєте хто.
    Ссылка
    Fanat230784
    Fanat230784, 05.09.2021 20:39
    +5
    Lazio, 05.09.2021 20:36
    Бляхааааа. Пропустив. 😡😡 Як гра була??
    Ну як гра. Халеп грала лише в четвертому і п'ятому геймах обох сетів. А так повне домінування Еліни на корті .
    Ссылка
    Ekvato
    online
    Ekvato, 05.09.2021 20:38
    +5
    Як зкуштували Халеп))) Може і не так по-гурманськи, як Касаткіну, але ж і Халеп-не дівчинка для биття. Наступна краще б була Кербер, Еля знає, як з нею грати
    Ссылка
    FatalisTUA
    FatalisTUA, 05.09.2021 20:38
    +11
    Начитавшись про чудову форму Еліни вирішив сьогодні подивитись гру й у підсумку отримав масу задоволення, як від гри, так і від результату. Еліна дійсно грала напрочуд впевнено та потужно, що вселяє оптимізм та надію, що це лише початок і далі буде більше.🎾
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 05.09.2021 20:37
    +6
    молодець намагалась грати простіше.без помілок і це в неї вийшло!Камоон!
    Ссылка
    manticora1990
    manticora1990, 05.09.2021 20:37
    +5
    Обыграть Халеп.. Это очень серьезно!! Ждем Финал!!
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    Vytas Meskauskas, 05.09.2021 20:36
    +7
    Пожалуй лучшая игра Свитолиной .
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
    Sviatoslav Kudelych, 05.09.2021 20:36
    +6
    Vlad Veniamin, 05.09.2021 20:35
    После 2018 года -это лучшая игра и пока лучшая форма . Спасибо за положительные эмоции !
    Підтримую на 100 %
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности