Халеп едет домой. Свитолина во второй раз пробилась в четвертьфинал US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает побеждать на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче 1/8 финала украинка обыграла Симону Халеп из Румынии (№13 WTA).
US Open. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:3, 6:3
В начале матча украинским болельщикам пришлось немного понервничать. После мощного первого гейма Элина почему-то отдала инициативу сопернице, что было довольно неожиданно. В затяжных розыгрышах румынка всегда была гораздо лучше и успешнее, что она продемонстрировала и на этот раз. Но Свитолина в этом матче была очень тактически гибкой, в нужные моменты она включалась, что продемонстрировала сразу после проигранной подачи. В седьмом гейме Симона была близка к еще одному брейку, но качество ее игры к этому времени начало снижаться, доставалось даже ракетке. Элине удалось удержать подачу, после чего до конца партии она проиграла всего два очка.
Уже в первом сете было видно, что Халеп пребывает не в лучшей форме. Ничего удивительного в этом нет, игровой практики к этому моменту у нее было гораздо меньше. Румынка выдавала отдельные промежутки отличной игры, но невынужденных хватало. Элина же ошибалась на порядок меньше и даже при чуть более защитной игре, чем нам бы хотелось, добивалась результата.
Второй сет был равным до счета 3:3, после чего произошел ключевой момент с зарубой в седьмом гейме на подаче Халеп. Элина заиграла более агрессивно, имела несколько брейкпоинтов и с третьей попытки все же ушла в отрыв. Уверенно забрав свой гейм, она на приеме снова устроила разборки с Халеп, результатом которых стала победа в матче.
Нельзя сказать, что игра Элины была великолепной, но победа получилась более чем уверенная. Халеп – игрок такого типа, который может начать плохо, но вернуться с любого счета. Главная задача Свитолиной заключалась в том, чтобы вовремя додавить и не ослабить хватку, с чем она великолепно справилась.
Это была одиннадцатая встреча теннисисток, Элина одержала шестую победу.
Украинка во второй раз сыграет в 1/4 финала US Open, в 2019 году она дошла до полуфинала, где проиграла Серене Уильямс.
В следующем раунде Свитолина сразится с Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA) или Лейлы Фернандес из Канады (№73 WTA).
Источник — Sport.ua
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Та й списані очки за цей турнір поверне собі ).
Я в це вірю. А ви?)
Та й списані очки за цей турнір поверне собі ).
Я в це вірю. А ви?)
Далі по сітці Кербер або Фернандес. Звичайно, віддати боржок своїй клієнтці та віддячити за інших українок дуже хотілося б. Будемо дивитися.
Далі по сітці Кербер або Фернандес. Звичайно, віддати боржок своїй клієнтці та віддячити за інших українок дуже хотілося б. Будемо дивитися.
Далі - я за Кербер. Їй теж боржок треба віддати. Ну і вміє з нею грати Еліна. А то ці Лейли, Подороски... ну їх в баню.
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