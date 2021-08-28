3-й тур
Ман Сити
5 : 0
Арсенал
28.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

«Канониры» в своем репертуаре. Манчестер Сити не оставил шансов Арсеналу

Александр Зинченко отыграл весь второй тайм победного для его команды поединка

  • 28.08.2021 16:25
  • 1417 просмотров
  • 1 комментарий
«Канониры» в своем репертуаре. Манчестер Сити не оставил шансов Арсеналу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Случайным образом в календаре третьего тура Английской Премьер-лиги в рамках одного субботнего дня оказались сразу два поединка, которые поодиночке могли бы с легкостью претендовать на статус центральных для всего футбольного уик-энда. Однако, по причине далеко не самой хорошей игровой формы лондонского «Арсенала», гостевая встреча коллектива Микеля Артеты против действующего чемпиона страны, «Манчестер Сити», проходила в наиболее ранний временной слот.

Команда Хосепа Гвардиолы ранее уже успела заставить своих фанатов вспоминать негативный опыт начала прошлого сезона, когда в стартовом туре уступил «Тоттенхэму» (0:1). Но уже в следующей игре «горожане» негостеприимно встретили в «элитном» дивизионе «Норвич» (5:0), благодаря чему вновь вернули уверенность в собственной готовности к защите чемпионского титула. Конкуренты по чемпионской гонке уже начали уходить в отрыв, поэтому встреча против находящегося в ужасной форме «Арсенала» была крайне ответственной для хозяев «Этихада».

В кругах болельщиков лондонского клуба ходят легенды, что Артета выходит на игру с заранее подготовленным планом действий для своей команды, однако если коллектив фактически ничего не может показать на протяжении уже нескольких поединков кряду, то в данном утверждении приходится засомневаться. Что касается отчетного поединка, то счетчик контроля мяча улетел в сторону «Манчестер Сити» практически с первых минут, а мы стали свидетелями того, как одна команда просто раскатывает оборону другой вдоль и поперек.

«Горожане» забили уже на седьмой минуте усилиями Гюндогана во время простой подачи с правого фланга от Жезуса на дальнюю штангу, после чего о борьбе на футбольном поле практически ничего не говорилось. Уже через пять минут счет на табло стал 2:0, а оборона гостей допустила очередную ошибку, когда Суареш не смог перехватить простую подачу с правого фланга от Бернарду на дальнюю штангу, куда удачно набежал Ферран Торрес.

И если на 20-й минуте Эдерсон таки привез гол в свои ворота, неудачно попал в ногу Смита Роу передачей внутри своей вратарской, то, возможно, что-то бы и изменилось в соотношении сил. А так… Джака под конец первого тайма прыгнул с двух ног в подкат против Канселу, в результате чего оставил свою команду в меньшинстве в совершенно глупой ситуации и без каких-либо шансов на спасение.

На перерыв «Арсенал» уходил уже с тремя пропущенными мячами, так как прострел Грилиша с левого фланга ударом в пустые ворота завершил Жезус, а уже после начала второго тайма на поле появился Александр Зинченко, и у украинского сегмента футбольных болельщиков появился хоть какой-то интерес смотреть дальше эту игру. Поскольку его команда исключительно атаковала, то игрок нашей национальной сборной был заметен лишь при позиционном розыгрыше, однажды даже получив возможность пробить издали, но попал в ноги Тирни.

Игру делали совершенно иные футболисты. В частности, четвертый гол «Сити» получился «испанским» в результате взаимодействия на входе в центральную зону штрафной между Ферраном и Родри, после чего опорник попал прицельным ударом под основание правой штанги. А уже в финальном отрезке игры Торрес завершил подачу Мареза с правого фланга ударом головой под дальнюю штангу, и тем самым подвел итог этого легкого матча для своей команды. Игроков линии атаки «Арсенала» мы вспоминали только тогда, когда их фамилии появлялись на табло во время замен.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет в гостях у «Лестера», а лондонский «Арсенал» дома будет принимать «Норвич».

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

«Манчестер Сити» – «Арсенал» - 5:0

Гюндоган, 7, Торрес, 12, 84, Жезус, 43, Родри, 53

 Родри, 67 – Суареш, 24, Колашинац, 28

 Джака, 35 (грубая игра).

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер (Зинченко, 46) – Гюндоган, Родри, Силва (Стерлинг, 57) – Грилиш, Торрес, Жезус (Марез, 61).

«Арсенал»: Лено – Суареш, Чамберс, Холдинг, Колашинац, Тирни – Эдегор (Мэйтланд-Найлс, 70), Смит Роу, Сака (Эльнени, 46) – Обамеянг (Ляказетт, 59).

Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

Удары (в створ): 25 (10) – 1 (0)
Угловые: 14 – 0
Оффсайды: 1 – 3.

МАНЧЕСТЕР СИТИ-АРСЕНАЛ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Slavanacii
    Slavanacii, 28.08.2021 16:35
    +2
    Но Венгер, но паті....печально але теперішній арсенал жалюгідне явище. А колись цей клуб вражав грою
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности