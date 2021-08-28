«Канониры» в своем репертуаре. Манчестер Сити не оставил шансов Арсеналу

Случайным образом в календаре третьего тура Английской Премьер-лиги в рамках одного субботнего дня оказались сразу два поединка, которые поодиночке могли бы с легкостью претендовать на статус центральных для всего футбольного уик-энда. Однако, по причине далеко не самой хорошей игровой формы лондонского «Арсенала», гостевая встреча коллектива Микеля Артеты против действующего чемпиона страны, «Манчестер Сити», проходила в наиболее ранний временной слот.



Команда Хосепа Гвардиолы ранее уже успела заставить своих фанатов вспоминать негативный опыт начала прошлого сезона, когда в стартовом туре уступил «Тоттенхэму» (0:1). Но уже в следующей игре «горожане» негостеприимно встретили в «элитном» дивизионе «Норвич» (5:0), благодаря чему вновь вернули уверенность в собственной готовности к защите чемпионского титула. Конкуренты по чемпионской гонке уже начали уходить в отрыв, поэтому встреча против находящегося в ужасной форме «Арсенала» была крайне ответственной для хозяев «Этихада».



В кругах болельщиков лондонского клуба ходят легенды, что Артета выходит на игру с заранее подготовленным планом действий для своей команды, однако если коллектив фактически ничего не может показать на протяжении уже нескольких поединков кряду, то в данном утверждении приходится засомневаться. Что касается отчетного поединка, то счетчик контроля мяча улетел в сторону «Манчестер Сити» практически с первых минут, а мы стали свидетелями того, как одна команда просто раскатывает оборону другой вдоль и поперек.



«Горожане» забили уже на седьмой минуте усилиями Гюндогана во время простой подачи с правого фланга от Жезуса на дальнюю штангу, после чего о борьбе на футбольном поле практически ничего не говорилось. Уже через пять минут счет на табло стал 2:0, а оборона гостей допустила очередную ошибку, когда Суареш не смог перехватить простую подачу с правого фланга от Бернарду на дальнюю штангу, куда удачно набежал Ферран Торрес.



И если на 20-й минуте Эдерсон таки привез гол в свои ворота, неудачно попал в ногу Смита Роу передачей внутри своей вратарской, то, возможно, что-то бы и изменилось в соотношении сил. А так… Джака под конец первого тайма прыгнул с двух ног в подкат против Канселу, в результате чего оставил свою команду в меньшинстве в совершенно глупой ситуации и без каких-либо шансов на спасение.



На перерыв «Арсенал» уходил уже с тремя пропущенными мячами, так как прострел Грилиша с левого фланга ударом в пустые ворота завершил Жезус, а уже после начала второго тайма на поле появился Александр Зинченко, и у украинского сегмента футбольных болельщиков появился хоть какой-то интерес смотреть дальше эту игру. Поскольку его команда исключительно атаковала, то игрок нашей национальной сборной был заметен лишь при позиционном розыгрыше, однажды даже получив возможность пробить издали, но попал в ноги Тирни.



Игру делали совершенно иные футболисты. В частности, четвертый гол «Сити» получился «испанским» в результате взаимодействия на входе в центральную зону штрафной между Ферраном и Родри, после чего опорник попал прицельным ударом под основание правой штанги. А уже в финальном отрезке игры Торрес завершил подачу Мареза с правого фланга ударом головой под дальнюю штангу, и тем самым подвел итог этого легкого матча для своей команды. Игроков линии атаки «Арсенала» мы вспоминали только тогда, когда их фамилии появлялись на табло во время замен.



В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет в гостях у «Лестера», а лондонский «Арсенал» дома будет принимать «Норвич».

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

«Манчестер Сити» – «Арсенал» - 5:0



Гюндоган, 7, Торрес, 12, 84, Жезус, 43, Родри, 53

Родри, 67 – Суареш, 24, Колашинац, 28



Джака, 35 (грубая игра).

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер (Зинченко, 46) – Гюндоган, Родри, Силва (Стерлинг, 57) – Грилиш, Торрес, Жезус (Марез, 61).

«Арсенал»: Лено – Суареш, Чамберс, Холдинг, Колашинац, Тирни – Эдегор (Мэйтланд-Найлс, 70), Смит Роу, Сака (Эльнени, 46) – Обамеянг (Ляказетт, 59).

Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).



Удары (в створ): 25 (10) – 1 (0)

Угловые: 14 – 0

Оффсайды: 1 – 3.

МАНЧЕСТЕР СИТИ-АРСЕНАЛ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C