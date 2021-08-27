В субботу, 28 августа, состоится поединок 3-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Сити» примет лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы уже традиционно является одним из главных претендентов на победу в АПЛ. Хотя не зря говорят, что завоевать титул куда легче, чем его удержать.

Вот и текущий чемпионат Англии манчестерская команда начала не так хорошо, как хотелось бы ее фанатам. В 1-м туре «горожане» уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:1. Первый блин комом… Зато во 2-м туре «МанСити» отвел душу на «Норвиче», разбив соперников со счетом 5:0.

Правда, не совсем понятно настроение внутри команды. Дело в том, что на днях 27-летнему французскому защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди были предъявлены официальные обвинения в нескольких преступлениях, и он был отстранен от участия во всех турнирах. Официально ничего конкретно не сообщается, но поползли слухи, что футболист может быть виновен в нескольких изнасилованиях… Дикая ситуация, что и говорить. И кадровая проблема для Пепа Гваридолы, несмотря на наличие в обойме Зинченко и Канселу.

«Арсенал»

Беда-печаль-огорчение — примерно так можно кратко охарактеризовать старт сезона в исполнении «канониров». Два поражения в двух поединках первого тура и текущее 19-е (!) место в турнирной таблице чемпионата Англии — это, по сути, провал.

В 1-м туре «Арсенал» на выезде неожиданно проиграл скромному «Брентфорду» со счетом 0:2. «Подумаешь, с кем не бывает, «МанСити» в первом туре тоже проиграл», — сказали «канониры» и… всухую проиграли «Челси» (0:2) во 2-м туре.

Конечно, не стоит делать выводов по двум матчам, но, похоже, серьезные проблемы «Арсенала» не только никуда не исчезли, но еще больше усугубились.

Противостояние

Такого разрыва в котировках букмекеров и не припомнить сходу. Примерно 1,3 на победу «МанСити» и 10+ на победу «Арсенала»! «Канониров», по сути, списали со счетов в этом матче, но они будут биться изо всех сил. А что им еще остается? Календарь, конечно, сложный, но за третье поражение подряд фанаты съедят их живьем вместе с главным тренером Микелем Артетой. Для которого этот матч, к слову, может оказаться одним из последних у руля клуба…

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Зинченко, Силва, Родри, Гюндоган, Марез, Стерлинг, Грилиш.

«Арсенал»: Лено — Суареш, Чеймберс, Холдинг, Тирни, Локонга, Джака, Сака, Эдегор, Имил Смит-Роу, Обамеянг.

28 августа, суббота