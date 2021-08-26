Манчестер Сити отстранил Менди. Футболист обвиняется в преступлении

По предварительной информации, французский защитник мог совершить изнасилование

  • 26.08.2021 19:24
  • 6099 просмотров
  • 6 комментариев
Манчестер Сити отстранил Менди. Футболист обвиняется в преступлении
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» отстранил 27-летнего французского левого защитника Бенжамена Менди от тренировок и выступлений во всех турнирах.

«Манчестер Сити» может подтвердить, что после того, как сегодня ему было предъявлено обвинение, Бенжамен Менди был отстранен до завершения расследования.

Клуб не будет комментировать ситуацию до окончания следствия», — говорится в коротком официальном заявлении «Манчестер Сити».

По информации Get French News, Менди обвиняется в четырех изнасилованиях и преступлениях социального характера.

Бенжамен защищает цвета «Манчестер Сити» после перехода из «Монако» летом 2017 года за €57,5 миллионов. Менди выступает на той же позиции, что и 24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Tasha19
    Tasha19, 26.08.2021 20:30
    +3
    Зіна, да підкажи ти Луніну номер телефону свого шамана, ну пропаде Андрій на лавці Реала))
    Ссылка
    der_MaiStier
    online
    der_MaiStier, 26.08.2021 19:52
    +2
    Треба терміново всім постояти на одному коліні
    Ссылка
    hanter83
    online
    hanter83, 26.08.2021 19:47
    +6
    Max30, 26.08.2021 19:30
    Вот что им не хватает,столько бабла,а он ещё и насилует,хотя скорей всего телки денег хотят срубить с идиота
    ...отмажеться,скажет что на него на фоне расизма БЕЛЫЕ наговаривают.
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 26.08.2021 19:33
    +19
    Ещё Куртуа надо в чем то обвинить
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 26.08.2021 19:32
    +15
    Вот попал МС с этим трансфером. Мало, того, что Зинченко за тарелку борща играет лучше, чем тот за 60 лямов, еще и негр проблемный насквозь
    Ссылка
    Max30
    online
    Max30, 26.08.2021 19:30
    +14
    Вот что им не хватает,столько бабла,а он ещё и насилует,хотя скорей всего телки денег хотят срубить с идиота
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