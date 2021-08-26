Манчестер Сити отстранил Менди. Футболист обвиняется в преступлении

«Манчестер Сити» отстранил 27-летнего французского левого защитника Бенжамена Менди от тренировок и выступлений во всех турнирах.

«Манчестер Сити» может подтвердить, что после того, как сегодня ему было предъявлено обвинение, Бенжамен Менди был отстранен до завершения расследования.

Клуб не будет комментировать ситуацию до окончания следствия», — говорится в коротком официальном заявлении «Манчестер Сити».

По информации Get French News, Менди обвиняется в четырех изнасилованиях и преступлениях социального характера.

Бенжамен защищает цвета «Манчестер Сити» после перехода из «Монако» летом 2017 года за €57,5 миллионов. Менди выступает на той же позиции, что и 24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко.