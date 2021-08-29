В поединке 3-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» дома разгромил лондонский «Арсенал» со счетом 5:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Манчестер Сити» — «Арсенал» — 5:0
Голы: Гюндоган, 7, Торрес, 12, 84, Жезус, 43, Родри, 53
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|35'
|Гранит Джака (Арсенал) получает красную карточку.
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
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Источник — YouTube
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