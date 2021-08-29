3-й тур
Ман Сити
5 : 0
Арсенал
28.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити — Арсенал — 5:0. Видео голов и обзор матча

Хозяева уничтожили гостей в поединке 3-го тура АПЛ

  • 29.08.2021 11:48
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Манчестер Сити — Арсенал — 5:0. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 3-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» дома разгромил лондонский «Арсенал» со счетом 5:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Манчестер Сити» — «Арсенал» — 5:0
Голы: Гюндоган, 7, Торрес, 12, 84, Жезус, 43, Родри, 53

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
53' ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
42' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
35' Гранит Джака (Арсенал) получает красную карточку.
12' ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
7' ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
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Источник — YouTube

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