В субботу, 28-го августа, состоится поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 14:30.
Криштиану Роналду таки доехал до Манчестера, однако не попал в его «небесно-голубую» половину. Однако, у Хосепа Гвардиолы и без звездного португальца собрался достаточно неплохой состав, который на старте нового сезона уже успел неожиданно проиграть лондонскому «Тоттенхэму» (0:1). В предстоящей игре «горожан» будет ожидать коллектив Микеля Артеты, которому и вовсе нечем похвастаться в плане достигнутых результатов. «Арсенал» влетел абсолютному новичку АПЛ, «Брентфорду», уже в первом туре (0:2), после чего с таким же счетом уступил в дерби «Челси». Хэштег #ArtetaOut разгоняется все сильнее, и как бы не соотечественник главного тренера «канониров» способствовал в итоге завершению его периода работы во главе клуба.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал».
Александр Снитко, Sport.ua
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