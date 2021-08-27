3-й тур
Ман Сити
0 : 0
Арсенал
28.08.2021 14:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Английской Премьер-лиги

  • 27.08.2021 22:31
  • 188 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28-го августа, состоится поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 14:30.

Криштиану Роналду таки доехал до Манчестера, однако не попал в его «небесно-голубую» половину. Однако, у Хосепа Гвардиолы и без звездного португальца собрался достаточно неплохой состав, который на старте нового сезона уже успел неожиданно проиграть лондонскому «Тоттенхэму» (0:1). В предстоящей игре «горожан» будет ожидать коллектив Микеля Артеты, которому и вовсе нечем похвастаться в плане достигнутых результатов. «Арсенал» влетел абсолютному новичку АПЛ, «Брентфорду», уже в первом туре (0:2), после чего с таким же счетом уступил в дерби «Челси». Хэштег #ArtetaOut разгоняется все сильнее, и как бы не соотечественник главного тренера «канониров» способствовал в итоге завершению его периода работы во главе клуба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал».

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности