Впервые в истории. Клуб из Гибралтара будет играть в группе евротурнира

«Линкольн» переписал историю

  • 26.08.2021 22:38
  • 1701 просмотр
  • 6 комментариев
Впервые в истории. Клуб из Гибралтара будет играть в группе евротурнира
© ФК Линкольн

«Линкольн Ред Импс» обыграл «Ригу» ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций и по сумме двух матчей пробился в групповой раунд.
 
«Линкольн» стал первым клубом из Гибралтара, который достиг группового этапа евротурнира.
 
Лига конференций. Плей-офф. Путь чемпионов
 
«Линкольн» (Гибралтар) – «Рига» (Латвия) – 3:1 д.в. (первый матч – 1:1)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alex Wel
    Alex Wel, 26.08.2021 22:55
    +4
    Только не нашей заре, а то позору не оберемся.
    Ссылка
    Не ждали?
    online
    Не ждали?, 26.08.2021 22:50
    +2
    Учитывая, что это всё ещё заморская территория Великобритании, то к этому всё и шло.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 26.08.2021 22:48
    +2
    Вот на такие клубы надо нашим скаутам смотреть.
    Будет как с Люксембургом
    Ссылка
    kaka
    kaka, 26.08.2021 22:47
    +8
    надеюсь попадет на Зорю чтоб окончательно понять уровень нынешней УПЛ без 2 грандов
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 22:42
    -4
    Андрій Ванчак, 26.08.2021 22:41
    Молодці!!! Ворскла і Колос порівняно з ними гівно!!! Ще би в групі "жіночкам" із Зорі накидали!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
    Андрій Ванчак, 26.08.2021 22:41
    +12
    Молодці!!! Ворскла і Колос порівняно з ними гівно!!! Ще би в групі "жіночкам" із Зорі накидали!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности