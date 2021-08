Впервые в истории. Клуб из Гибралтара будет играть в группе евротурнира

«Линкольн Ред Импс» обыграл «Ригу» ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций и по сумме двух матчей пробился в групповой раунд.



«Линкольн» стал первым клубом из Гибралтара, который достиг группового этапа евротурнира.



Лига конференций. Плей-офф. Путь чемпионов



«Линкольн» (Гибралтар) – «Рига» (Латвия) – 3:1 д.в. (первый матч – 1:1)

🎉The final whistle!!! European Group Stages here we come!



⚽Lincoln Red Imps 3 - 1 Riga FC pic.twitter.com/OefFcahfW1