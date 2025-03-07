Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пафос – Юргорден – 1:0. Почему не засчитали забитый мяч? Видео гола
Лига конференций
Пафос
06.03.2025 22:00 – FT 1 : 0
Юргорден
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
07 марта 2025, 10:31 |
74
0

Пафос – Юргорден – 1:0. Почему не засчитали забитый мяч? Видео гола

Поединок 1/8 финала Лиги конференций состоялся 6 марта

07 марта 2025, 10:31 |
74
0
Пафос – Юргорден – 1:0. Почему не засчитали забитый мяч? Видео гола
ФК Пафос. Муамер Танкович

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором встретились «Пафос» из Кипра и шведский «Юргорден». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

В первом тайме зрители голов не увидели, а во второй половине поединка настоящим героем стал форвард Муамер Танкович. Шведский футболист забил два гола, но один из них не засчитали из-за положения «вне игры».

Ответный матч пройдет 13 марта на стадионе «3Arena» в Стокгольме (Швеция), начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Лига конференций, 1/8 финала. 6 марта

Пафос (Кипр) – Юргорден (Швеция) – 1:0

Гол: Танкович, 65

Видеообзор матча:

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Муамер Танкович (Пафос).
По теме:
Целе – Лугано – 1:0. Алогичная победа. Видео голов и обзор матча
Борец БЛ – Рапид – 1:1. Вырванная ничья. Видео голов и обзор матча
Месси не попал в заявку. Интер Майами победил в матче Лиги чемпионов
Лига конференций Пафос Юргорден видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левый Берег – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07 марта 2025, 11:00 0
Левый Берег – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда Шандрука на выезде побеждает редко, подопечные Первака дома – тоже

Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Футбол | 06 марта 2025, 14:47 2
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ

Валерий Лучкевич перейдет из «Колоса» в киевский клуб

Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Футбол | 07.03.2025, 07:47
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06.03.2025, 17:33
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
Футбол | 07.03.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
05.03.2025, 19:03 2
Бокс
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Баколе второй раз подряд проведет бой в Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Баколе второй раз подряд проведет бой в Саудовской Аравии
05.03.2025, 13:22 1
Бокс
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
06.03.2025, 00:06 3
Футбол
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
05.03.2025, 23:14 11
Футбол
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
06.03.2025, 09:00 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем