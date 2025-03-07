6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором встретились «Пафос» из Кипра и шведский «Юргорден». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

В первом тайме зрители голов не увидели, а во второй половине поединка настоящим героем стал форвард Муамер Танкович. Шведский футболист забил два гола, но один из них не засчитали из-за положения «вне игры».

Ответный матч пройдет 13 марта на стадионе «3Arena» в Стокгольме (Швеция), начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Лига конференций, 1/8 финала. 6 марта

Пафос (Кипр) – Юргорден (Швеция) – 1:0

Гол: Танкович, 65

Видеообзор матча: