Пафос – Юргорден – 1:0. Почему не засчитали забитый мяч? Видео гола
Поединок 1/8 финала Лиги конференций состоялся 6 марта
6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором встретились «Пафос» из Кипра и шведский «Юргорден». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
В первом тайме зрители голов не увидели, а во второй половине поединка настоящим героем стал форвард Муамер Танкович. Шведский футболист забил два гола, но один из них не засчитали из-за положения «вне игры».
Ответный матч пройдет 13 марта на стадионе «3Arena» в Стокгольме (Швеция), начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.
Лига конференций, 1/8 финала. 6 марта
Пафос (Кипр) – Юргорден (Швеция) – 1:0
Гол: Танкович, 65
Видеообзор матча:
События матча
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