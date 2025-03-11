В четверг, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги конференций «Челси» – «Копенгаген». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Челси».

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Челси

«Челси» выиграл все шесть матчей основного этапа Лиги конференций. В этих поединках лондонский клуб забил в ворота соперников 26 мячей. В чемпионате Англии команда Энцо Марески после поражений от «Брайтона» (0:3) и «Астон Виллы» (1:2), со счетом 4:0 обыграла «Саутгемптон» и в непростом матче одолела «Лестер» (1:0). В турнирной таблице АПЛ «Челси» идет на четвертом месте.

Копенгаген

Основной этап Лиги конференций «Копенгаген» завершил на 18 месте. В шести матчах команда набрала 8 очков (2 победы, 2 ничьи и 2 поражения). В 1/16 финала «Копенгаген» встречался с немецким «Хайденхаймом». Матч на своем поле датский клуб проиграл (1:2). В ответной встрече «Копенгаген» смог взять реванш. Основное время закончилось со счетом 2:1 в пользу «Копенгагена», а в дополнительное время Уэскас принес датскому клубу путевку в 1/8 финала. В чемпионате Дании «Копенгаген» дважды сыграл вничью и опустился на второе место турнирной таблицы.

Личные встречи

До первого поединка в Копенгагене, команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2011 году. «Челси» выиграл в гостях 2:0, а поединок в Лондоне закончился нулевой ничьей.

«Челси» – «Копенгаген»: ключевая статистика и тренды

В Лиге конференций «Копенгаген» забивает в среднем по 1,44 гола за игру. Средняя результативность «Челси» составляет 4 гола за матч.

Возможные составы

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Фофана, Колвилл, Адарабио, Фернандес, Кайседо, Нкунку, Палмер, Санчо, Нету.

«Копенгаген»: Рамай, Мелинг, Гарананга, Перейра, Дикс, Фрохольдт, Клем, Ашури, Эльюнусси, Гочолейшвили, Шьяха.

Прогноз

Команды могут продемонстрировать результативный футбол. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,6.