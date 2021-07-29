ФОТО. Зинченко поучаствовал в презентации новой формы Манчестер Сити

Александр Зинченко только недавно вернулся из отпуска и пропускает первые контрольные матчи «Манчестер Сити».
Однако украинский хавбек принял участие в презентации нового гостевого комплекта формы клуба, который выполнен в белом цвете:
Less water used to create the kit. More water for communities in need. 💙— Manchester City (@ManCity) July 29, 2021
💧 @XylemInc @pumafootball
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/SRhw7kXVaE
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Источник — ФК Манчестер Сити
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