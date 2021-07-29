ФОТО. Зинченко поучаствовал в презентации новой формы Манчестер Сити

Чемпионы Англии представили гостевой комплект формы

  • 29.07.2021 11:44
  • 1170 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Зинченко поучаствовал в презентации новой формы Манчестер Сити
© twitter.com/ManCity

Александр Зинченко только недавно вернулся из отпуска и пропускает первые контрольные матчи «Манчестер Сити».

Однако украинский хавбек принял участие в презентации нового гостевого комплекта формы клуба, который выполнен в белом цвете:

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Источник — ФК Манчестер Сити

(2 голоса)

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Комментарии
    Nordenus
    online
      Nordenus, 29.07.2021 12:01
    0
    Форма просто ТОП!
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 29.07.2021 12:01
    0
    Форма просто ТОП!
    Ссылка
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