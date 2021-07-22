Зинченко пропустит первые контрольные матчи Манчестер Сити

«Манчестер Сити» позже всех из клубов АПЛ начал подготовку к новому сезону. При этом главный тренер команды Пеп Гвардиола работал лишь с 17 футболистами.

Игроки, которые принимали участие в Евро-2020 и Копа Америка, пока что в отпусках и присоединятся к команде только к концу этой недели. Среди них и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

Таким образом, Зинченко и другие игроки, которые еще в отпуске, пропустят первые два контрольных матча «Сити» - 27 июля против «Престона» и 31 июля против французского «Труа».

Первый официальный матч сезона «Манчестер Сити» проведет 7 августа: Суперкубок Англии против «Лестера».