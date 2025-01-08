Сыграют два агрессора: россия и беларусь проведут контрольный матч
Играть с рф больше никто особо не хочет
Федерации футбола россии и беларуси подтвердили, что летом 2025 года национальные команды проведут контрольный матч в Минске.
Сборная россии после отстранения от футбола из-за агрессии против Украины проводит только спарринги, а также не попала в число участников отбора ЧМ-2026.
Сборная беларуси, несмотря на статус соагрессора, участвовала в Лиге наций и сыграет в отборе на ЧМ-2026.
Сейчас российских спортсменов пытаются вернуть во многие виды спорта. УЕФА и ФИФА пока сохраняют запрет, а вот Международная федерация хоккея скоро может его снять.
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