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08 января 2025, 19:48 | Обновлено 08 января 2025, 19:55
334
1

Сыграют два агрессора: россия и беларусь проведут контрольный матч

Играть с рф больше никто особо не хочет

08 января 2025, 19:48 | Обновлено 08 января 2025, 19:55
334
1
Сыграют два агрессора: россия и беларусь проведут контрольный матч
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Федерации футбола россии и беларуси подтвердили, что летом 2025 года национальные команды проведут контрольный матч в Минске.

Сборная россии после отстранения от футбола из-за агрессии против Украины проводит только спарринги, а также не попала в число участников отбора ЧМ-2026.

Сборная беларуси, несмотря на статус соагрессора, участвовала в Лиге наций и сыграет в отборе на ЧМ-2026.

Сейчас российских спортсменов пытаются вернуть во многие виды спорта. УЕФА и ФИФА пока сохраняют запрет, а вот Международная федерация хоккея скоро может его снять.

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российско-украинская война сборная россии по футболу сборная беларуси по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Alex Mak
Ну і нах нам ці новини?
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