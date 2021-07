Суперкубок УЕФА-2025 в Харькове вполне реалистичен

Суперкубок УЕФА-2025, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, в 2025 году вполне могут провести в Харькове, говорится в публикации "Суперкубок УЕФА в Харькове: почему в 2025 получится". В аналитическом материале автор доказывает, что прошлая подача подобной заявки была бесперспективной, но сегодня есть все шансы на успех.

Напомним, что на днях Харьковский горсовет и отдельно руководитель города Игорь Терехов предложили Украинской ассоциации футбола инициировать проведение в Харькове Суперкубка УЕФА в 2025 году. А также назначить координатором подготовки Александра Ярославского, который заслужил авторитет в УЕФА как генеральный инвестор и координатор харьковской части ЕВРО-2012 и президент успешно выступавшего в те времена в еврокубках ФК "Металлист".

Автор статьи вспоминает подробности того, как харьковская власть, правда, областная, уже пыталась получить Суперкубок УЕФА. В 2018 году там делали заявку на право провести этот мегаматч в нынешнем, 2021 году. "Небезызвестный околофутбольный деятель Сергей Стороженко в качестве советника тогдашней губернаторши Юлии Свеличной и совладельца "Металлиста 1925" (созданного с расчетом продать это творение Александру Ярославскому, президенту настоящего "желто-синего" ФК "Металлист") пафосно вещал с телеэкрана:

"Инициатива принадлежала Председателю области Юлии Светличной. Под руководством Юлии Александровны, мы получили поручения, которые она и контролировала лично. Наши связи с Федерацией футбола Украины, с Профессиональной Лигой Украины свидетельствует о том, что Харьков — это такой город, который имеет полное понимание со стороны этих организаций по полной поддержки этой заявки", - вспоминают журналисты.

Но УЕФА отказал, приняв решение в пользу ирландского Белфаста. Автор статьи о причинах говорит так: "В 2018 году большого футбола de facto в Харькове не было. Клуб деклассирован, инфраструктура бесхозная после побега Курченко, деньги в нее со времени ухода Ярославского из "Металлиста" не вкладывает никто. И на этом фоне областная власть обращается в УЕФА... "No name" люди и сомнительная в плане физического состояния и правового статуса инфраструктура".

К нынешнему времени ситуация совершенно другая, считает автор статьи. Харьков по инициативе его руководителя Игоря Терехова собрал футбольную инфраструктуру воедино в собственности города, а бизнесмен Александр Ярославский возрождает свой ФК "Металлист" и активно инвестирует в восстановление футбольной инфраструктуры, принадлежащей городу.

То есть УЕФА может сделать выбор в пользу Харькова не потому, что в 2025 году "Металлисту" будет 100 лет и не только благодаря силе личного бренда Ярославского.

"А потому что все прозрачно. В Харькове заявили о частно-городском партнерстве в деле возрождения легенды "Металлист" — как самого клуба, так и футбольной инфраструктуры города. Ярославский уже выделил на восстановление футбольной инфраструктуры Харькова 163 млн грн Харьковский облсовет передал соответствующие объекты, которые находились в его ведении, на баланс города, а Харьковский горсовет их вчера принял. Кроме этого, горсоветовские депутаты согласились забрать спецконфискованное у Курченко имущество клуба в коммунальную собственность, теперь дело только за формальным одобрением Кабмина", — пишут авторы о том, как изменилась ситуация с большим футболом в Харькове. И подчеркивают что Ярославский уже начал активное промо Харькова и своего клуба "Металлист" среди европейских футбольных функционеров: "Во время финальных матчей на лондонском "Уэмбли" Александр Ярославский рассказывал о том, как он сейчас поднимает из пепла легендарный харьковский клуб главе УЕФА Александру Чеферину. А репутация Ярославского там явно best of the best. Как когда-то говорил директор Евро-2012 от УЕФА, "кейс Ярославского" в их практике уникален.

Это единственный в истории европейского союза футбольных ассоциаций случай, когда один человек, частный инвестор, сумел добиться для своего города статуса принимающего, вложив в подготовку инфраструктуры к турниру $300 млн и 5 лет жизни".

Таким образом, по мнению автора статьи, сейчас в Харькове есть где и есть кому принимать Суперкубок УЕФА. А значит, у харьковчан есть отличные шансы увидеть самый большой европейский футбол на своем стадионе "Металлист".