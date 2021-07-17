Суперкубок УЕФА-2025 в Харькове вполне реалистичен

Все благодаря "Металлисту" и Ярославскому

  • 17.07.2021 17:27
  • 143 просмотра
  • 1 комментарий
Суперкубок УЕФА-2025 в Харькове вполне реалистичен

Суперкубок УЕФА-2025, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, в 2025 году вполне могут провести в Харькове, говорится в публикации "Суперкубок УЕФА в Харькове: почему в 2025 получится". В аналитическом материале автор доказывает, что прошлая подача подобной заявки была бесперспективной, но сегодня есть все шансы на успех.
Напомним, что на днях Харьковский горсовет и отдельно руководитель города Игорь Терехов предложили Украинской ассоциации футбола инициировать проведение в Харькове Суперкубка УЕФА в 2025 году. А также назначить координатором подготовки Александра Ярославского, который заслужил авторитет в УЕФА как генеральный инвестор и координатор харьковской части ЕВРО-2012 и президент успешно выступавшего в те времена в еврокубках ФК "Металлист".

Автор статьи вспоминает подробности того, как харьковская власть, правда, областная, уже пыталась получить Суперкубок УЕФА. В 2018 году там делали заявку на право провести этот мегаматч в нынешнем, 2021 году. "Небезызвестный околофутбольный деятель Сергей Стороженко в качестве советника тогдашней губернаторши Юлии Свеличной и совладельца "Металлиста 1925" (созданного с расчетом продать это творение Александру Ярославскому, президенту настоящего "желто-синего" ФК "Металлист") пафосно вещал с телеэкрана:

"Инициатива принадлежала Председателю области Юлии Светличной. Под руководством Юлии Александровны, мы получили поручения, которые она и контролировала лично. Наши связи с Федерацией футбола Украины, с Профессиональной Лигой Украины свидетельствует о том, что Харьков — это такой город, который имеет полное понимание со стороны этих организаций по полной поддержки этой заявки", - вспоминают журналисты.

Но УЕФА отказал, приняв решение в пользу ирландского Белфаста. Автор статьи о причинах говорит так: "В 2018 году большого футбола de facto в Харькове не было. Клуб деклассирован, инфраструктура бесхозная после побега Курченко, деньги в нее со времени ухода Ярославского из "Металлиста" не вкладывает никто. И на этом фоне областная власть обращается в УЕФА... "No name" люди и сомнительная в плане физического состояния и правового статуса инфраструктура".

К нынешнему времени ситуация совершенно другая, считает автор статьи. Харьков по инициативе его руководителя Игоря Терехова собрал футбольную инфраструктуру воедино в собственности города, а бизнесмен Александр Ярославский возрождает свой ФК "Металлист" и активно инвестирует в восстановление футбольной инфраструктуры, принадлежащей городу.

То есть УЕФА может сделать выбор в пользу Харькова не потому, что в 2025 году "Металлисту" будет 100 лет и не только благодаря силе личного бренда Ярославского.

"А потому что все прозрачно. В Харькове заявили о частно-городском партнерстве в деле возрождения легенды "Металлист" — как самого клуба, так и футбольной инфраструктуры города. Ярославский уже выделил на восстановление футбольной инфраструктуры Харькова 163 млн грн Харьковский облсовет передал соответствующие объекты, которые находились в его ведении, на баланс города, а Харьковский горсовет их вчера принял. Кроме этого, горсоветовские депутаты согласились забрать спецконфискованное у Курченко имущество клуба в коммунальную собственность, теперь дело только за формальным одобрением Кабмина", — пишут авторы о том, как изменилась ситуация с большим футболом в Харькове. И подчеркивают что Ярославский уже начал активное промо Харькова и своего клуба "Металлист" среди европейских футбольных функционеров: "Во время финальных матчей на лондонском "Уэмбли" Александр Ярославский рассказывал о том, как он сейчас поднимает из пепла легендарный харьковский клуб главе УЕФА Александру Чеферину. А репутация Ярославского там явно best of the best. Как когда-то говорил директор Евро-2012 от УЕФА, "кейс Ярославского" в их практике уникален.

Это единственный в истории европейского союза футбольных ассоциаций случай, когда один человек, частный инвестор, сумел добиться для своего города статуса принимающего, вложив в подготовку инфраструктуры к турниру $300 млн и 5 лет жизни".

Таким образом, по мнению автора статьи, сейчас в Харькове есть где и есть кому принимать Суперкубок УЕФА. А значит, у харьковчан есть отличные шансы увидеть самый большой европейский футбол на своем стадионе "Металлист".

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 17.07.2021 17:31
    0
    Называется лизнуть под выборы
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 17.07.2021 17:31
    0
    Называется лизнуть под выборы
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности