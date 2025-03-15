Павлов рассказал о неудачном договорняке Днепра и предательстве Кандаурова

Бывший главный тренер «Днепра» Николай Павлов вспомнил подробности сезона-1992/93, в котором его команда до последнего боролась за чемпионство с «Динамо», но уступила на финише лишь по дополнительным показателям.

Тогда в 27-м туре «Днепр» проиграл в Харькове «Металлисту» (0:1), хотя та игра должна была стать договорной, что футболисты обеих команд обсудили заранее, но не все пошло по оговоренному сценарию…

«Чемпионство, я думаю, мы потеряли в Харькове. Если бы мы выиграли у «Металлиста», а потом мы же еще «Динамо» обыграли [то стали бы чемпионами]… А так мы потеряли очки и все проиграли».

«Накануне того матча мои футболисты и футболисты «Металлиста» были в сборной. Сейчас я уже могу об этом говорить, потому что этот Кандауров, который был инициатором этой ситуации, он же сбежал. Когда началась война, он одним из первых бросил свой клуб «Бенфику», чью детскую школу возглавлял в Харькове, и сразу убежал. Это же он затеял эту всю ерунду. Они там договорились между собой, когда были в сборной, что типа им [«Металлисту»] ничего не надо, они в Высшей лиге остаются, а мы «Динамо» опережали… Договорились за какую-то сумму».

«Ко мне приходят футболисты и говорят: «Мы, мол, договорились». Я об этом сейчас могу говорить после того, как футболисты сами прессе об этом рассказали и все написали. Не я же первый об этом сказал, пусть на меня Кандауров и обиделся, что я на всю страну сказал, что они подвели… Но они это сделали. Футболисты могут подтвердить: они отдали деньги, идет игра, и за 15 минут до конца, когда счет 1:0 [в пользу «Металлиста], Кандауров говорит Дирявке: «Мы отказываемся. Деньги вернем после игры».

«И вот они нас так и обыграли. 1:0. И четыре человека, я не буду сейчас называть других, потому что Кандауров знаю, что был инициатором этого всего, догоняют наш автобус, обгоняют, просят остановиться, мои выходят, берут у них деньги и возвращаются сразу же. Они даже не разговаривали, взяли деньги и все, потому что так поступать нельзя. Эти четыре-пять негодяев знали, а остальной команде «Металлиста» не сказали. Потом увидели, что можно выиграть 1:0, а за 15 минут уже не спасешь ничего – они ж играют, думают, что все будет как договаривались. Так вот договорные матчи играются», – рассказал Павлов.

В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, ряд отечественных СМИ со ссылкой на португальское издание A Bola сообщал, что Сергей Кандауров вместе с семьей сбежал из Украины, использовав на границе свой португальский паспорт, чтобы его выпустили из страны, несмотря на введенное военное положение и запрет для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет покидать страну. Сейчас известно, что Кандауров продолжает оставаться в Португалии.