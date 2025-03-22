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Металлист
22.03.2025 12:00 – FT 0 : 2
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 марта 2025, 16:51 |
175
0

Металлист в контрольном матче уступил клубу Второй лиги

«Металлист» и «Скала 1911» провели спарринг в Ужгороде

22 марта 2025, 16:51 |
175
0
Металлист в контрольном матче уступил клубу Второй лиги
ФК Металлист

Команды Первой и Второй лиги продолжают готовиться ко второй части сезона. Харьковский «Металлист» сыграл контрольный матч с клубом «Скала 1911».

«Металлист» после первой части сезона идет в турнирной таблице Первой лиги на шестом месте. Во второй части чемпионата команда будет бороться за повышение в классе.

«Скала 1911» выступает в группе А Второй лиги. В 12 матчах команда набрала 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 5 поражений) и занимает пятую позицию.

«Скала 1911» смогла обыграть более статусного соперника. «Металлист» потерпел поражение со счетом 0:2.

Контрольный матч. 22 марта

«Металлист» – «Скала 1911» – 0:2.

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
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