Металлист в контрольном матче уступил клубу Второй лиги

Команды Первой и Второй лиги продолжают готовиться ко второй части сезона. Харьковский «Металлист» сыграл контрольный матч с клубом «Скала 1911».

«Металлист» после первой части сезона идет в турнирной таблице Первой лиги на шестом месте. Во второй части чемпионата команда будет бороться за повышение в классе.

«Скала 1911» выступает в группе А Второй лиги. В 12 матчах команда набрала 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 5 поражений) и занимает пятую позицию.

«Скала 1911» смогла обыграть более статусного соперника. «Металлист» потерпел поражение со счетом 0:2.

Контрольный матч. 22 марта

«Металлист» – «Скала 1911» – 0:2.