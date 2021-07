Кто остановит Италию? Команда Манчини находится на невероятной серии

Сборная Италии, обыграв Англию в финале Евро-2020, продлила свою серию матчей без поражений до 34-х.

Последний раз команда Роберто Манчини проигрывала в 2018 году, когда Италия уступила Португалии. С того времени тянется серия без неудач, которая скоро может стать рекордной.

Если Италия не проиграет следующий матч, то догонит Испанию и Бразилию, у которых серии из 35 игр без поражений.

Следующий матч команда проведет в сентябре в отборе ЧМ-2022 против Болгарии.



Italy are now 34 matches unbeaten, dating back to September 2018...



🇮🇹 Roberto Mancini 👏#EURO2020 | #ITA https://t.co/yhvdAXLd0s pic.twitter.com/9tuVspuZv8