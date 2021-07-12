Кто остановит Италию? Команда Манчини находится на невероятной серии

Сборная Италии, обыграв Англию в финале Евро-2020, продлила свою серию матчей без поражений до 34-х.
Последний раз команда Роберто Манчини проигрывала в 2018 году, когда Италия уступила Португалии. С того времени тянется серия без неудач, которая скоро может стать рекордной.
Если Италия не проиграет следующий матч, то догонит Испанию и Бразилию, у которых серии из 35 игр без поражений.
Следующий матч команда проведет в сентябре в отборе ЧМ-2022 против Болгарии.
Italy are now 34 matches unbeaten, dating back to September 2018...— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021
🇮🇹 Roberto Mancini 👏#EURO2020 | #ITA https://t.co/yhvdAXLd0s pic.twitter.com/9tuVspuZv8
Источник — Goal.com
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