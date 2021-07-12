Кто остановит Италию? Команда Манчини находится на невероятной серии

Команда не проигрывает почти три года

  • 12.07.2021 10:51
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Кто остановит Италию? Команда Манчини находится на невероятной серии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии, обыграв Англию в финале Евро-2020, продлила свою серию матчей без поражений до 34-х.

Последний раз команда Роберто Манчини проигрывала в 2018 году, когда Италия уступила Португалии. С того времени тянется серия без неудач, которая скоро может стать рекордной.

Если Италия не проиграет следующий матч, то догонит Испанию и Бразилию, у которых серии из 35 игр без поражений.

Следующий матч команда проведет в сентябре в отборе ЧМ-2022 против Болгарии.
 

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Источник — Goal.com

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