Чемпионат мира
Бразилия держит рекорд ЧМ по количеству забитых мячей. Кто ее преследует?

ФИФА начинает вспоминать лучших в истории мундиалей накануне жеребьевки финальной части

Бразилия держит рекорд ЧМ по количеству забитых мячей. Кто ее преследует?
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бразилии является рекордсменом чемпионатов мира по числу забитых мячей в финальных частях. В активе южноамериканской команды 237 голов.

Лишь на 5 забитых мячах от бразильцев отстает Германия (232).

Третьей в рейтинге идет Аргентина (152 гола).

Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира

  • 237 – Бразилия
  • 232 – Германия
  • 152 – Аргентина
  • 136 – Франция
  • 128 – Италия
  • 108 – Испания
  • 104 – Англия
  • 96 – Нидерланды
  • 89 – Уругвай
  • 87 – Венгрия

Напомним, что церемония жеребьевки состоится 5 декабря в Вашингтоне.

