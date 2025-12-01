Чемпионат мира01 декабря 2025, 19:53 | Обновлено 01 декабря 2025, 19:54
Бразилия держит рекорд ЧМ по количеству забитых мячей. Кто ее преследует?
ФИФА начинает вспоминать лучших в истории мундиалей накануне жеребьевки финальной части
Сборная Бразилии является рекордсменом чемпионатов мира по числу забитых мячей в финальных частях. В активе южноамериканской команды 237 голов.
Лишь на 5 забитых мячах от бразильцев отстает Германия (232).
Третьей в рейтинге идет Аргентина (152 гола).
Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира
- 237 – Бразилия
- 232 – Германия
- 152 – Аргентина
- 136 – Франция
- 128 – Италия
- 108 – Испания
- 104 – Англия
- 96 – Нидерланды
- 89 – Уругвай
- 87 – Венгрия
Напомним, что церемония жеребьевки состоится 5 декабря в Вашингтоне.
