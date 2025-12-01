Бразилия держит рекорд ЧМ по количеству забитых мячей. Кто ее преследует?

Сборная Бразилии является рекордсменом чемпионатов мира по числу забитых мячей в финальных частях. В активе южноамериканской команды 237 голов.

Лишь на 5 забитых мячах от бразильцев отстает Германия (232).

Третьей в рейтинге идет Аргентина (152 гола).

Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира

237 – Бразилия

232 – Германия

152 – Аргентина

136 – Франция

128 – Италия

108 – Испания

104 – Англия

96 – Нидерланды

89 – Уругвай

87 – Венгрия

