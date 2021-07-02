В субботу, 3 июля, по европейскому времени в Рио-де-Жанейро на Олимпийском стадионе Нилтона Сантоса состоится поединок 1/4 финала розыгрыша Кубка Америки, в котором сборная Бразилии выяснит отношения с командой Чили. Стартовый свисток в матче прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

Сборная Бразилии

Подопечные Тите двухнедельный предварительный этап Кубка Америки прошли, по сути, на одном дыхании. Стартовали они с победы 3:0 над Венесуэлой, после чего еще убедительнее разобрались с командой Перу – 4:0. Затем последовала третья победа – над Колумбией со счетом 2:1. Завершили же квалификацию пентакампеоны ничьей 1:1 с Эквадором, но на доминирующем положении команды в группе это уже никак негативно не сказалось.

Набрав 10 очков из 12-ти возможных, бразильцы заняли первое место в пинтете В, и получили в соперники по 1/4 финала турнира четвертую команду группы А – сборную Чили.

В 2021 году сборная Бразилии провела уже шесть официальных матчей и продолжает выступать без неудач (5 побед, 1 ничья). В целом же, успешная серия коллектива продолжается уже 11 встреч (10 побед, 1 ничья). В последних раз «селесао» оступались в ноябре 2019 года, когда в товарищеском матче проиграли Аргентине (0:1).

Сборная Чили

Команда аргентинского тренера Мартина Ласарте чуть смазала свою кампанию в группе Кубка Америки. На почин турнира она смогла отобрать очки у одного из фаворитов – сборной Аргентины, сыграв вничью 1:1. После этого состоялись победа 1:0 в поединке с Боливией и ничья 1:1 в противостоянии с Уругваем.

Имея в активе 5 очков, чилийцы досрочно обеспечили себе путевку в плей-офф. Но в концовке они потерпели поражение 0:2 от Парагвая, и довольствовались в итоге четвертой позицией в группе. С этого места они и вышли на лучший коллектив другой группы – сборную Бразилии.

До неудачи в игре с парагвайцами сборная Чили шла на серии из шести встреч без поражений. Все они состоялись в этом – 2021-м – году. В марте был победный спарринг с Боливией (2:1), а в преддверии Кубка Америки были проведены два матча в квалификации ЧМ-2022 – с Аргентиной (1:1) и все той же Боливией (1:1).

Ориентировочные составы:

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Тьягу Силва, Алекс Сандро, Каземиро, Фред, Фирмино, Габриэл Жезус, Ришарлиссон, Неймар.

Чили: Браво, Исла, Медель, Марипан, Мена, Видаль, Пульгар, Арангуис, Бреретон, Менесес, Варгас.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.37 по линии Parimatch.

3 июля, суббота