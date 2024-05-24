По календарю в поединке 30-го тура украинской Премьер-Лиги «Заря» будет принимать «Колос». Интересно, что, как и в первом круге, игра состоится в Ковалевке. Поэтому луганчане будут считаться хозяевами поля только номинальными. На данный момент у «Зари» 32 очка и 9 место, а у «Колоса» 29 очков и 12 место.

Заря

Подопечные Юрия Коваля большую часть чемпионата провели, находясь в нижней части турнирной таблицы. Только в последних турах они смогли уйти подальше от опасной зоны и завершают турнир уже в спокойной обстановке.

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Более того, в случае победы над «Колосом» и не выигрыша в параллельном матче полтавской «Ворсклы», луганская команда может финишировать на итоговом 8 месте, что было бы неплохим показателем, учитывая то, как складывался сезон.

Кстати, в заключительном поединке нынешнего чемпионата в составе «Зари» не сможет выйти на поле опытный защитник Богдан Бутко, который в предыдущем туре с «ЛНЗ», проигранном со счетом 1:2, получил четвертое предупреждение в турнире и теперь будет вынужден пропустить предстоящий матч из-за дисквалификации.

Колос

В отличие от соперников, ковалевские футболисты еще не решили до конца свою главную задачу и теоретически еще могут попасть в переходные матчи. Правда для этого нужны едва ли не фантастические условия, но они, все же, есть. Так как «Колос» и киевская «Оболонь», отстающая на три очка, оба свои матча между собой завершили вничью 0:0, то следующим показателем в определении итоговых мест в турнирной таблице будет разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах чемпионата. На данный момент у «Колоса» она составляет минус 10, а у «Оболони» - минус 20. Поэтому, если ковалевцы проиграют с разгромным счетом, а киевляне с большим преимуществом обыграют «Александрию», то обе команды наберут по 29 очков и тогда придется считать разницу голов.

Впрочем, скорее всего, до этого дело не дойдет и подопечные Александра Поздеева сохранят место в Премьер-Лиге, минуя переходные матчи. К тому же, если «Колос» сумеет выиграть у «Зари», то сможет даже обойти ее в турнирной таблице. Но для этого надо побеждать с разницей в два мяча и более. Вот такие расклады.

Статистика матчей

В первом круге, как мы уже отмечали, соперники встречались в Ковалевке. Причем это было совсем недавно 9 мая, так как игра была перенесена с декабря. Тогда выиграли гости со счетом 1:0. Победный гол забил форвард «Зари» Герреро. А вообще команды провели друг с другом в Премьер-Лиге 10 матчей. 7 раз выигрывали луганские футболисты и только один раз ковалевские. Еще два поединка завершились вничью.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Жуниньо, Башич, Джордан, Хахлев, Мичин, Жан Клод, Яцык, Слесар, Антюх, Герреро

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Гончаренко, Бурда, Лучкевич, Демченко, Топалов, Ориховский, Велетень, Ильин, Рангел

Прогноз на противостояние:

«Колосу» победа нужнее, чем для «Зари», тем более, что ковалевцы будут играть на своем родном стадионе. Но номинальные хозяева уже знают, как надо побеждать здесь. Так что можно будет предположить, что обе команды в своем последнем матче сезона будут стремиться набрать очки. И все же поставим на победу «Колоса» 2:1.

25 мая, суббота