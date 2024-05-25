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Чемпионат Украины
Заря
25.05.2024 15:30 – FT 0 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 17:31 | Обновлено 25 мая 2024, 17:33
482
0

Колос минимально одолел Зарю. Какие итоговые места заняли команды?

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ковалевки

25 мая 2024, 17:31 | Обновлено 25 мая 2024, 17:33
482
0
Колос минимально одолел Зарю. Какие итоговые места заняли команды?
УПЛ

25 мая состоялся матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Заря» Луганск и «Колос» Ковалевка.

Поединок прошел на стадионе номинальное гостевого коллектива. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Александра Поздеева.

Единственный гол на 75-й минуте забил Диего Кариока.

«Колос» завершил сезон чемпионата Украины на 11-м месте, набрав 32 очка.

Столько же и у «Зари», которая расположилась на 10-й позиции благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных.

Украинская Премьер-лига 2023/24. 30-й тур. 25 мая

Заря – Колос – 0:1

Гол: Диего Кариока, 75

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Диего Кариока Колос Ковалевка Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря - Колос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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