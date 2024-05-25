Колос минимально одолел Зарю. Какие итоговые места заняли команды?
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ковалевки
25 мая состоялся матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Заря» Луганск и «Колос» Ковалевка.
Поединок прошел на стадионе номинальное гостевого коллектива. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Александра Поздеева.
Единственный гол на 75-й минуте забил Диего Кариока.
«Колос» завершил сезон чемпионата Украины на 11-м месте, набрав 32 очка.
Столько же и у «Зари», которая расположилась на 10-й позиции благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных.
Украинская Премьер-лига 2023/24. 30-й тур. 25 мая
Заря – Колос – 0:1
Гол: Диего Кариока, 75
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