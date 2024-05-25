Колос минимально одолел Зарю. Какие итоговые места заняли команды?

25 мая состоялся матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Заря» Луганск и «Колос» Ковалевка.

Поединок прошел на стадионе номинальное гостевого коллектива. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Александра Поздеева.

Единственный гол на 75-й минуте забил Диего Кариока.

«Колос» завершил сезон чемпионата Украины на 11-м месте, набрав 32 очка.

Столько же и у «Зари», которая расположилась на 10-й позиции благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных.

Украинская Премьер-лига 2023/24. 30-й тур. 25 мая

Заря – Колос – 0:1

Гол: Диего Кариока, 75