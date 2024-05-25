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Чемпионат Украины
Заря
25.05.2024 15:30 – FT 0 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 21:59 |
71
0

Заря – Колос – 0:1. Победный гол Диего Кариоки. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 30-го тура УПЛ

25 мая 2024, 21:59 |
71
0
Заря – Колос – 0:1. Победный гол Диего Кариоки. Видеообзор матча
УПЛ

В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Заря» и «Колос».

Игра прошла в Ковалевке на стадионе «Колос». Победу одержал «Колос» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Колоса» Диего Кариока.

«Заря» заняла 10 место в УПЛ с 30 очками в активе, столько же очков и у «Колоса», который занял 11 строчку.

Украинская Премьер-лига 2023/24. 30-й тур. 25 мая

«Заря» – «Колос» – 0:1

Гол: Диего (75).

Видеообзор матча

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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