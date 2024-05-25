Заря – Колос – 0:1. Победный гол Диего Кариоки. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 30-го тура УПЛ
В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Заря» и «Колос».
Игра прошла в Ковалевке на стадионе «Колос». Победу одержал «Колос» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Колоса» Диего Кариока.
«Заря» заняла 10 место в УПЛ с 30 очками в активе, столько же очков и у «Колоса», который занял 11 строчку.
Украинская Премьер-лига 2023/24. 30-й тур. 25 мая
«Заря» – «Колос» – 0:1
Гол: Диего (75).
Видеообзор матча
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