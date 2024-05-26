Александр ПОЗДЕЕВ: «Качество игры было не таким, какого мы хотим»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 30-го тура УПЛ:

«Мы ожидали победу намного раньше, но получили большой опыт и большой урок. Увидели, над чем нужно работать и что нужно улучшать. Качество игры было не такое, какое мы хотим, но выиграли и это очень хорошо. Все люди, которые у нас есть на контракте - это боевые единицы. У нас нет основных и запасных. Люди, которые выходят, мы на них рассчитываем. Нужно передохнуть, провести время с семьей, набраться эмоций, сил, потому что нас ждет очень тяжелый труд».

Этот сезон «Колос» завершил на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка в 30 матчах.