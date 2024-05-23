В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Днепр-1».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 15:30.

К началу 30-го тура «Черноморец» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка. «Днепр-1» занимает 4-ю строчку, сыграв 29 матчей и набрав 49 очков.

Видеотрансляцию поединка в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит UPL.TV.