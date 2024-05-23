Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Днепр-1
Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 21:25 |
226
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Днепр-1

25 мая в 15:30 состоится матч 30-го тура УПЛ

23 мая 2024, 21:25 |
226
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Днепр-1
УПЛ

В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Днепр-1».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 15:30.

К началу 30-го тура «Черноморец» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка. «Днепр-1» занимает 4-ю строчку, сыграв 29 матчей и набрав 49 очков.

Видеотрансляцию поединка в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит UPL.TV.

По теме:
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Минай
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Черноморец где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Второе поражение на Евро. Сборная Украины U-17 проиграла Чехии
Футбол | 23 мая 2024, 20:00 20
Второе поражение на Евро. Сборная Украины U-17 проиграла Чехии
Второе поражение на Евро. Сборная Украины U-17 проиграла Чехии

Украинцы практически лишились шансов на четвертьфинал

Ювентус продолжит судиться с Роналду. Клуб не хочет платить 10 млн евро
Футбол | 23 мая 2024, 20:29 0
Ювентус продолжит судиться с Роналду. Клуб не хочет платить 10 млн евро
Ювентус продолжит судиться с Роналду. Клуб не хочет платить 10 млн евро

Туринский клуб все еще надеется не платить

Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Бокс | 23.05.2024, 10:38
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Фрэнк Уоррен назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Бокс | 23.05.2024, 17:06
Фрэнк Уоррен назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Фрэнк Уоррен назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23.05.2024, 09:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
23.05.2024, 08:19 3
Футбол
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
22.05.2024, 01:54 28
Бокс
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
23.05.2024, 03:17 4
Футбол
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
21.05.2024, 23:21 3
Футбол
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
Легенда Реала расставил приоритеты между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
22.05.2024, 10:17 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира
22.05.2024, 00:03 1
Хоккей
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.05.2024, 09:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем