Украина. Премьер лига23 мая 2024, 21:25 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Днепр-1
25 мая в 15:30 состоится матч 30-го тура УПЛ
23 мая 2024, 21:25 |
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В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Днепр-1».
Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 15:30.
К началу 30-го тура «Черноморец» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка. «Днепр-1» занимает 4-ю строчку, сыграв 29 матчей и набрав 49 очков.
Видеотрансляцию поединка в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит UPL.TV.
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