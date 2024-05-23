ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
В бою за титул абсолютного чемпиона мира победил украинский боксер
18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.
В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.
На бой прибыло много знаменитых спортсменов. В сети появилось видео встречи звездного португальского нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду с легендарным украинским футболистом Андреем Шевченко.
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри в Эр-Рияде
@jamesg5869
Legend meet legend #ronaldo #furyusyk #ringoffire #usyk #boxing #cr7 #jeanclaudevandammefans♬ original sound - James Giddings
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует важный поединок для сине-желтых
Андре Розье высказался об украинском чемпионе