18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

На бой прибыло много знаменитых спортсменов. В сети появилось видео встречи звездного португальского нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду с легендарным украинским футболистом Андреем Шевченко.

ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри в Эр-Рияде