Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
Major League Soccer
23 мая 2024, 08:19 |
3223
2

ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри

В бою за титул абсолютного чемпиона мира победил украинский боксер

23 мая 2024, 08:19 |
3223
2
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Андрей Шевченко

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

На бой прибыло много знаменитых спортсменов. В сети появилось видео встречи звездного португальского нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду с легендарным украинским футболистом Андреем Шевченко.

ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри в Эр-Рияде

@jamesg5869

Legend meet legend #ronaldo #furyusyk #ringoffire #usyk #boxing #cr7 #jeanclaudevandammefans

♬ original sound - James Giddings
По теме:
Именитый тренер признался, обошел ли Усик Кроуфорда и Иноуэ в рейтинге P4P
Экс-чемпион мира оценил скандальное решение судьи прервать бой Усик – Фьюри
Британский экс-чемпион назвал лучший бой для Усика, чем реванш с Фьюри
Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри Криштиану Роналду Андрей Шевченко видео
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-17 – Чехия U-17. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-17
Футбол | 23 мая 2024, 06:01 0
Украина U-17 – Чехия U-17. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-17
Украина U-17 – Чехия U-17. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-17

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует важный поединок для сине-желтых

Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
Бокс | 23 мая 2024, 07:03 13
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться

Андре Розье высказался об украинском чемпионе

Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
Футбол | 22.05.2024, 23:54
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
ФОТО. Реакция брата Фьюри на нокдаун в 9 раунде мегафайта против Усика
Бокс | 22.05.2024, 10:16
ФОТО. Реакция брата Фьюри на нокдаун в 9 раунде мегафайта против Усика
ФОТО. Реакция брата Фьюри на нокдаун в 9 раунде мегафайта против Усика
Непобедимый супертяж бросил вызов Усику после мегафайта за абсолют
Бокс | 22.05.2024, 10:00
Непобедимый супертяж бросил вызов Усику после мегафайта за абсолют
Непобедимый супертяж бросил вызов Усику после мегафайта за абсолют
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ostap Sweet Cherry
Ну хоть узнал)
Ответить
+2
vbrjkf
"... я тут, в третьому ряду..."
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
22.05.2024, 13:59 2
Бокс
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
22.05.2024, 01:54 27
Бокс
Лунин трогательно отреагировал на завершение карьеры Крооса
Лунин трогательно отреагировал на завершение карьеры Крооса
21.05.2024, 17:34
Футбол
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
22.05.2024, 10:15 1
Футбол
Хирн сообщил, хочет ли Джошуа сразиться с Усиком после его победы над Фьюри
Хирн сообщил, хочет ли Джошуа сразиться с Усиком после его победы над Фьюри
21.05.2024, 12:47 1
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.05.2024, 09:11 2
Футбол
Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими
Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими
21.05.2024, 10:21 2
Футбол
Брат Фьюри впервые отреагировал на поединок Тайсона против Александра Усика
Брат Фьюри впервые отреагировал на поединок Тайсона против Александра Усика
21.05.2024, 15:17 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем