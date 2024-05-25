В субботу, 25 мая, в Киеве на стадионе «Оболонь Арена» состоится матч тридцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и «Александрия». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Оболонь



Киевская «Оболонь» в начале этого сезона вернулась в Премьер-лигу, но явно не для того, чтобы уже через год вновь выступать во втором по силе дивизионе страны. Проблема для «пивоваров» состоит в том, что риск подобного сценария перед матчем последнего тура очень велик, хотя и у них единственных все еще есть шансы выскочить из зоны переходных матчей. Три очка до «Колоса», но по разнице голов, в условии двух ничьих по 0:0 в очных встречах, у «Оболони» -10. Не особо развернешься.

Другой аспект – в последнем туре играть нужно исключительно на результат. А с этим у команды Валерия Иващенко большие проблемы. Лишь кубковый матч против «Динамо» еще в первой части сезона в этом плане выделялся в выигрышном свете, тогда как последний месяц, когда и календарь был достаточно комфортный, и кадровых проблем особых не наблюдалось, киевляне очков откровенно не добирали.

Даже «Ворсклу», которая дарила баллы кому только можно, и то не смогли дожать даже до ничьей (1:3). Не говоря уже про очные встречи с «Минаем» и «Металлистом 1925» (1:1) из числа преследователей «пивоваров». Что касается «Александрии», то «Оболонь» играла против нее как раз чуть больше месяца назад. И также не смогла победить. Но тогда соперники были более мотивированы, тогда как сейчас исключительно победа нужна лишь «пивоварам», потому что любой иной результат грозит отправить их прямиком в Первую лигу.

Александрия



Был по ходу текущего сезона такой момент, что и «полиграфы» могли оказаться в роли команды Иващенко перед заключительным туром. Но «Александрия» взяла драгоценные баллы там, где смогла за них зацепиться без последующих приключений с регламентом, поэтому сейчас ей уже ничего не угрожает. Даже на три строчки выше могут запрыгнуть футболисты Руслана Ротаня, но это уже будет похоже больше на фантастическое завершение кампании.

Нет стабильности, нет кадровой глубины, нет опытного костяка. Состав команды из все еще Кировоградской области мы можем сколько угодно называть одним из наиболее сильных в нижней половине турнирной таблицы, но результаты от этого сами по себе не приходят. «Полиграфы» не проигрывают в четырех последних турах – это правда. И даже сверхмотивированный «Верес» не смог их одолеть неделей ранее (2:2).

Но удастся ли сдержать в схожем стиле ничуть не менее заряженного соперника? Отличие «Александрии» от «Оболони» состоит в том, что когда команде Ротаня «очень надо», то она может вцепиться за результат так, что оставит без очков тот же «Днепр-1». А когда «не надо»? Во второй части сезона подобных матчей без турнирной мотивации еще не было, но до зимнего перерыва, когда очки особо никто не считал, случалось всякое.

История встреч



Футбольные пути «Оболони» и «Александрии» ранее пересекались один раз в рамках Премьер-лиги. Это было в первом круге текущего сезона. Голы Владислава Погорелого и Даниила Скорко (пенальти) против мячей Ростислава Таранухи (пенальти) и Игоря Краснопира обусловили ничью 2:2 на «Нике».

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет уже 147 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Петр Котубей и Сергей Дарийчук, а резервным арбитром отработает Клим Заброда. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Денисом Шурманом, которому будет помогать Марина Стрелецкая. У Романова есть опыт проведения матча с участием «Оболони» – 2 победы, 2 ничьих и 2 поражения, тогда как с «Александрией» он пересекался 21 раз – 7 побед, 5 ничьих и 9 поражений.

Ориентировочные составы



«Оболонь»: Кичак – Осман, Дубко, Карась, Грисьо – Чернов, Косовский, Мединский, Черненко – Суханов, Краснопир.

«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кравченко, Копина, Скорко – Кулаковский, Михайленко, Калюжный – Шостак, Ковалец, Калитвинцев.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева будут цепляться за жизнь до последнего. Нашей ставкой будет позиция – «Оболонь» не проиграет и ТМ 3.5.

25 мая, суббота