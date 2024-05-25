Оболонь – Александрия – 0:3. Дубль Безерра и гол Ковальца. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 30-го тура УПЛ
В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли киевская «Оболонь» и «Александрия».
Игра прошла в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Гости выиграли со счетом 3:0.
Дубль в матче оформил бразилец Безерра, еще один гол забил Кирилл Ковалец.
«Александрия» заняла 8 место в УПЛ, «Оболонь» финишировала 14-й и сыграет матчи за сохранение прописки в УПЛ против «Левого Берега».
Украинская Премьер-лига. 30-й тур
Оболонь – Александрия – 0:3
Безерра, 24, 61, Ковалец, 49
Видеообзор матча
События матча
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