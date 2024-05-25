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Оболонь
25.05.2024 15:30 – FT 0 : 3
Александрия
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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 21:33 | Обновлено 25 мая 2024, 22:25
148
0

Оболонь – Александрия – 0:3. Дубль Безерра и гол Ковальца. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 30-го тура УПЛ

25 мая 2024, 21:33 | Обновлено 25 мая 2024, 22:25
148
0
Оболонь – Александрия – 0:3. Дубль Безерра и гол Ковальца. Видеообзор
УПЛ

В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли киевская «Оболонь» и «Александрия».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Гости выиграли со счетом 3:0.

Дубль в матче оформил бразилец Безерра, еще один гол забил Кирилл Ковалец.

«Александрия» заняла 8 место в УПЛ, «Оболонь» финишировала 14-й и сыграет матчи за сохранение прописки в УПЛ против «Левого Берега».

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

Оболонь – Александрия – 0:3

Безерра, 24, 61, Ковалец, 49

Видеообзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Безерра (Александрия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Безерра (Александрия).
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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Александрия видео голов и обзор Кирилл Ковалец
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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