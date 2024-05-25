В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли киевская «Оболонь» и «Александрия».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Гости выиграли со счетом 3:0.

Дубль в матче оформил бразилец Безерра, еще один гол забил Кирилл Ковалец.

«Александрия» заняла 8 место в УПЛ, «Оболонь» финишировала 14-й и сыграет матчи за сохранение прописки в УПЛ против «Левого Берега».

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

Оболонь – Александрия – 0:3

Безерра, 24, 61, Ковалец, 49

Видеообзор матча