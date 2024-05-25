25 мая в 30-м туре Украинской Премьер-лиги в Киеве отношения выяснили «Оболонь» и «Александрия».

Игра прошли под диктовку гостей и завершилась их уверенной победой со счетом 3:0. Автором дубля в составе александрийцев стал бразилец Безерра. Еще один гол забил Ковалец.

Александрия, завершив сезон победой, набрала 34 очка и заняла в итоговой таблице 8-ю позицию. У «Оболони» 26 пунктов и 14-е место – «пивовары» сыграют в стыковых матчах за право сохранить место в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

Оболонь – Александрия – 0:3

Безерра, 24, 61, Ковалец, 49

Мороз, 38, Ковалец, 44

Оболонь: Кичак, Грисьо, Карась, Дубко, Чернов, Черненко (Вишневский, 84), Мороз, Суханов (Нагиев, 62), Мединский (Груша, 84), Тарануха (Слободян, 62), Краснопир (Лях, 84).

Александрия: Ермаков, Скорко, Кампуш, Логинов (Савченко, 87), Копина, Калюжный, Михайленко, Кулаковский (Де, 46), Калитвинцев (Костышин, 66), Ковалец (Сигеев, 55), Безерра (Джевани, 66).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Оболонь Арена» (Киев)

УПЛ ОНЛАЙН. 30-Й ТУР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ