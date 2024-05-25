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Оболонь
25.05.2024 15:30 – FT 0 : 3
Александрия
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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 18:05 | Обновлено 25 мая 2024, 20:09
42
0

Без проблем. Александрия в Киеве разгромила Оболонь

Команда Руслана Ротаня финишировала на 8-й позиции

25 мая 2024, 18:05 | Обновлено 25 мая 2024, 20:09
42
0
Без проблем. Александрия в Киеве разгромила Оболонь
УПЛ

25 мая в 30-м туре Украинской Премьер-лиги в Киеве отношения выяснили «Оболонь» и «Александрия».

Игра прошли под диктовку гостей и завершилась их уверенной победой со счетом 3:0. Автором дубля в составе александрийцев стал бразилец Безерра. Еще один гол забил Ковалец.

Александрия, завершив сезон победой, набрала 34 очка и заняла в итоговой таблице 8-ю позицию. У «Оболони» 26 пунктов и 14-е место – «пивовары» сыграют в стыковых матчах за право сохранить место в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

Оболонь – Александрия – 0:3

Безерра, 24, 61, Ковалец, 49

Мороз, 38, Ковалец, 44

Оболонь: Кичак, Грисьо, Карась, Дубко, Чернов, Черненко (Вишневский, 84), Мороз, Суханов (Нагиев, 62), Мединский (Груша, 84), Тарануха (Слободян, 62), Краснопир (Лях, 84).

Александрия: Ермаков, Скорко, Кампуш, Логинов (Савченко, 87), Копина, Калюжный, Михайленко, Кулаковский (Де, 46), Калитвинцев (Костышин, 66), Ковалец (Сигеев, 55), Безерра (Джевани, 66).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Оболонь Арена» (Киев)

УПЛ ОНЛАЙН. 30-Й ТУР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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отчеты Оболонь Киев Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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