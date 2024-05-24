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  4. Привет для бывшей. Тилль прямым ударом с углового прибил Ворсклу
Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
24.05.2024 15:30 – FT 1 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 17:28 | Обновлено 24 мая 2024, 18:11
1537
4

Привет для бывшей. Тилль прямым ударом с углового прибил Ворсклу

ЛНЗ напоследок порадовал родных болельщиков редкой домашней победой

24 мая 2024, 17:28 | Обновлено 24 мая 2024, 18:11
1537
4
Привет для бывшей. Тилль прямым ударом с углового прибил Ворсклу
УПЛ

Жаркое украинское лето уже на горизонте, поэтому наступает время подводить итоги очередного сезона Премьер-лиги. Последний тур начался по календарю, однако не каждой из команд он угрожал коренными изменениями в положении в турнирной таблице. А значит у организаторов появлялась возможность убрать хоть один матч из напряженного расписания субботней части программы.

Этой игрой стала встреча в Черкассах между местным ЛНЗ и полтавской «Ворсклой», которые, хотя и были соседями по турнирной таблице, однако хозяева уже точно не могли оставить свою седьмую строчку, тогда как гости еще имели перспективы оказаться ниже своей текущей восьмой строчки, но все же надеялись достичь комфортного результата и финишировать хоть на экваторе после поражения в финале Кубка Украины против донецкого «Шахтера».

Однако команда Сергея Долганского всем своим видом демонстрирует в последних матчах, что для нее имела смысл только вот эта игра в Ривне, тогда как остальные матчи – это лишь белый шум на общем фоне очень сложного сезона. На этот раз «Ворскла» заметно уступала соперникам по игре в первой половине встречи, после чего провела более-менее неплохой второй тайм, но свои задачи так и не смогла выполнить.

ЛНЗ зато захватил инициативу уже с первых минут и довольно быстро повел по счету на табло. Красивым голом закрученным ударом с углового с левого фланга на 16 минуте отметился Оливье Тилль, и хотя Салиху и пытался добить мяч в сетку, но делал это уже за линией ворот, поэтому у люксембуржца шедевр никто не имел права украсть.

В том эпизоде, конечно, имела место ошибка неопытного вратаря Домолеги, который, как и Самойленко на противоположной стороне поля, проводил редкие мгновения в игре в рамках «элитного» дивизиона. Однако у вратаря «Ворсклы» хоть были возможности потом реабилитироваться за собственный промах, тогда как оппонента его партнеры проверяли не очень охотно. Даже тогда, когда полностью захватили инициативу.

У гостей было две возможности отыграться в этой игре – момент Глущенко незадолго до перерыва и выстрел Бацулы в самом начале второго тайма. Но в первой ситуации спас команду Олега Дулуба вратарь, а во второй – защитник полтавчан попал выше перекладины в центре штрафной. И на этом все. Остальное время ЛНЗ пытался подловить соперников на контратаках, но Домолега больше не пропускал.

Черкасский ЛНЗ завершил сезон на седьмой строчке турнирной таблицы, тогда как полтавскую «Ворсклу» с ее восьмой строчки все еще могут подвинуть «Заря», «Черноморец» и «Александрия».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Олейник – 6,5, Тищенко – 6,0, Стасюк – 6,0, Шестаков – 6,0, Прядун – б/о.

«Ворскла» (замены): Скляр – 6,0, Кане – 6,0, Толи – 6,0, Фелипе – 6,0, Островский – б/о.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

ЛНЗ – «Ворскла» – 1:0

Гол: Тилль, 16

Предупреждения: Самойленко, 90+4 – Павлюк, 45, Глущенко, 82

ЛНЗ: Самойленко – Каплиенко (Стасюк, 70), Салиху, Муравский, Г. Пасич – Бойко, Яшари, Тилль (Шестаков, 70) – Эйнел (Тищенко, 70), Молло (Прядун, 76), Наумец (Олейник, 56).

«Ворскла»: Домолега – Бацула, Хрипчук (Толи, 67), Рамирес (Островский, 80), Пердута – Челядин (Скляр, 46), Павлюк – Мякушко (Кане, 46), Глущенко, Крупский – Ковталюк (Фелипе, 67).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 6 (4) – 7 (3)
Угловые: 10 – 2
Оффсайды: 3 – 5.

ЛНЗ – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Владислав Антонов
Нічого собі дебютант, сьоме місце - це прям космос.
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+2
Southeast*
Тиль Уленшпигель - борец за справедливость.
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+1
BekXan
Керівники Ворскли знову показали свою неадекватність пролонгувавши Долганського .Такого дна Ворскла не бачила років 15.Стапанюк залишив команду.
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0
aka_MIK
Рідний стадіончик, скільки я на ньому відбігав у дитинстві (доріжками) 
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0
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