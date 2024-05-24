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ЛНЗ Черкассы
24.05.2024 15:30 – FT 1 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 18:07 |
731
0

ЛНЗ – Ворскла – 1:0. «Сухой лист» Тилля. Видео гола и обзор матча

Сморите обзор матча 30-го тура УПЛ

24 мая 2024, 18:07 |
731
0
ЛНЗ – Ворскла – 1:0. «Сухой лист» Тилля. Видео гола и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 24 мая черкасский ЛНЗ в матче заключительного, 30-го тура УПЛ дома минимально обыграл полтавскую «Ворсклу» со счетом 1:0 благодаря голу Оливье Тилля прямым ударом с углового.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

ЛНЗ – «Ворскла» - 1:0

Гол: Тилль, 16

Предупреждения: Самойленко, 90+4 – Павлюк, 45, Глущенко, 82

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (ЛНЗ Черкассы).
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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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