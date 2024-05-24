24.05.2024 15:30 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига24 мая 2024, 18:07 |
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ЛНЗ – Ворскла – 1:0. «Сухой лист» Тилля. Видео гола и обзор матча
Сморите обзор матча 30-го тура УПЛ
24 мая 2024, 18:07 |
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Сегодня, 24 мая черкасский ЛНЗ в матче заключительного, 30-го тура УПЛ дома минимально обыграл полтавскую «Ворсклу» со счетом 1:0 благодаря голу Оливье Тилля прямым ударом с углового.
Украинская Премьер-лига. 30-й тур.
ЛНЗ – «Ворскла» - 1:0
Гол: Тилль, 16
Предупреждения: Самойленко, 90+4 – Павлюк, 45, Глущенко, 82
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
16’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (ЛНЗ Черкассы).
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