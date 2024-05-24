ЛНЗ Черкассы

Сегодня, 24 мая черкасский ЛНЗ в матче заключительного, 30-го тура УПЛ дома минимально обыграл полтавскую «Ворсклу» со счетом 1:0 благодаря голу Оливье Тилля прямым ударом с углового.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

ЛНЗ – «Ворскла» - 1:0

Гол: Тилль, 16

Предупреждения: Самойленко, 90+4 – Павлюк, 45, Глущенко, 82

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: