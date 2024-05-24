ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 30-го тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 24-го мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.
Не в каждом матче последнего тура уходящего сезона будет интрига. Встреча в Черкассах как раз служит хорошим примером этому. «Ворскла» свой главный матч сезона уже проиграла в Ровно «Шахтеру» в финале Кубка, а ЛНЗ свою задачу на дебютный год в УПЛ выполнил заблаговременно – закрепился в середине таблицы и ему уже ничего не угрожает. Следовательно, можно просто поиграть в футбол.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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