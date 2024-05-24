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ЛНЗ Черкассы
24.05.2024 15:30 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 13:02 | Обновлено 24 мая 2024, 13:03
138
0

ЛНЗ – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 30-го тура Украинской Премьер-лиги

24 мая 2024, 13:02 | Обновлено 24 мая 2024, 13:03
138
0
ЛНЗ – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК ЛНЗ

В пятницу, 24-го мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Не в каждом матче последнего тура уходящего сезона будет интрига. Встреча в Черкассах как раз служит хорошим примером этому. «Ворскла» свой главный матч сезона уже проиграла в Ровно «Шахтеру» в финале Кубка, а ЛНЗ свою задачу на дебютный год в УПЛ выполнил заблаговременно – закрепился в середине таблицы и ему уже ничего не угрожает. Следовательно, можно просто поиграть в футбол.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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ЛНЗ – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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