ЛНЗ Черкассы

Заключительный 30-й тур чемпионата страны по футболу сезона 2023-2024 годов в элитном дивизионе в пятницу 24 мая откроет поединок, в котором встретятся «ЛНЗ» и «Ворскла». Подопечные Олега Дулуба уже обеспечили себе итоговое 7 место в год своего дебюта в Премьер-Лиге. Что же касается полтавской команды, то в случае победы она точно останется на 8 месте, а если будут ничья или поражение, то тогда возможны некоторые варианты.

ЛНЗ

Вряд ли кто-то перед началом нынешнего чемпионата мог предположить, что черкасский «ЛНЗ» в итоге окажется на высоком 7 месте. Скорее, наоборот, команде предрекали борьбу за выживание. Тем более, что на старте сезона дебютанты потерпели четыре поражения в пяти матчах. Это привело к смене главного тренера. Но уже с приходом Олега Дулуба дела у «ЛНЗ» пошли вверх.

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Вообще, если посмотреть на общие результаты, то черкасские футболисты в целом ровно провели как осеннюю, так и весеннюю части турнира, одержав в них по пять побед. Особых звезд с неба они не хватали и, в основном, брали очки в матчах с теми командами, которые располагались рядом либо в нижней части турнирной таблицы. Хотя были и исключения. Дважды «ЛНЗ» сыграл вничью с одним из претендентов на медали «Днепром-1» 0:0 и 1:1, была победа в Житомире над «Полесьем» 1:0, а также ничья в Киеве с «Динамо» 1:1.

Таким образом, набрав уже 38 очков, коллектив из Черкасс может спокойно доигрывать сезон и готовиться к следующему. А если еще удастся хорошо поработать в межсезонье и укрепить некоторые позиции, то в новом чемпионате команда вполне может побороться и за более высокие места.

Ворскла

Полтавчане в первом круге были одной из самых бескомпромиссных команд. Во всяком случае, в первых 11-ти турах они только один раз сыграли вничью, одержав 4 победы и потерпев 6 поражений. В итоге перед уходом на зимний перерыв «Ворскла» находилась в верхней части турнирной таблицы, имея перспективы побороться за место в еврокубках на следующий сезон.

И даже после того, как зимой коллектив покинул главный тренер Виктор Скрипник, перебравшийся в «Металлист 1925», а ему на смену пришел Сергей Долганский, почти ничего не изменилось. Уже весной «Ворскла» одержала две победы и даже вышла в финал Кубка Украины впервые за многие годы. Однако именно после этого у полтавчан случился настоящий провал. 8 матчей подряд команда не могла добиться победы и даже оказалась недалеко от зоны переходных матчей. И только победа в предыдущем туре над «Оболонью» 3:1 позволила «Ворскле» выдохнуть и уже спокойно доиграть сезон.

Более того, если подопечные Сергея Долганского сумеют победить в Черкассах, то тогда они займут итоговое 8 место, что будет вполне приемлемым результатом. Вот только играть им с «ЛНЗ» придется без своего основного форварда Руслана Степанюка. Из-за перебора желтых карточек он будет вынужден пропустить предстоящий поединок и уже досрочно завершил для себя сезон.

Статистика матчей

Матч первого круга этих соперников проходил в Полтаве и завершился вничью 0:0. До этого команды на уровне Премьер-Лиги не встречались.

Ориентировочные составы:

«ЛНЗ»: Пеньков, Пасич, Салиху, Муравский, Стасюк, Бар, Яшари, Тилль, Наумец, Эйнел, Молло

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Пердута, Павлюк, Крупский, Сиссоко, Скляр, Кане, Глущенко, Мякушко, Фелипе

Прогноз на противостояние:

Предстоящая игра может сложиться по-разному. Учитывая, что команды уже решили свои основные задачи, они могут спокойно доиграть сезон, особо не утруждая себя. Но, с другой стороны, на футболистов не будет давить итоговый результат и они могут поиграть в свое удовольствие, выдав результативный футбол. Остановимся на втором варианте и спрогнозируем ничью 2:2.

24 мая, пятница