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Ворскла
19.05.2024 15:30 – FT 3 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 18:36 | Обновлено 19 мая 2024, 19:26
407
1

Ворскла наконец-то победила. Полтавчане дома одолели столичных пивоваров

Подопечные Сергея Долганского не могли победить в УПЛ в течение восьми матчей подряд

19 мая 2024, 18:36 | Обновлено 19 мая 2024, 19:26
407
1
Ворскла наконец-то победила. Полтавчане дома одолели столичных пивоваров
ФК Ворскла

В воскресенье, 19 мая, в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги по футболу сыграли полтавская «Ворскла» и киевская «Оболонь».

Первый тайм поединка из-за воздушных тревог был разбит на три временных отрезка. Во время первого и второго небольшим преимуществом владели гости. Киевляне по меньшей мере дважды серьезно угрожали воротам полтавчан. На 15-й минуте Краспопир навесил с правого фланга, Тарануха пробил головой – Исенко отбил мяч, летевший под перекладину ворот. На 33-й минуте Черненко отдал пас на Мединского, тот слета пробил с близкого расстояния, Исенко снова спас Ворсклу.

После второй паузы футболисты «Ворсклы» смогли забить два гола. На 38-й минуте Кане нанес удар головой примерно с 8 метров, Кичак среагировал, но неудачно отбил мяч. Тот залетел в ворота. Таким образом прервалась серия «Оболони» без пропущенных голов. Ее продолжительность составила 339 минут.

За минуту до завершения основного времени первого тайма Крупский удвоил преимущество хозяев. После перерыва команды обменялись забитыми голами. За «Ворсклу» отличился Ковталюк, который в центральном круге получил пас от Скляра, сбежал от защитников, вышел один на один с вратарем и попал в дальний угол ворот. В составе «Оболони» гол престижа забил защитник Карась. Он удачно сыграл во время розыгрыша углового.

Украинская Премьер-лига. 29 тур.

«Ворскла» – «Оболонь – 3:1

Голы: Кане (38), Крупский (43), Ковталюк (60) – Карась (66).

Предупреждения: Сиссоко (25), Ковталюк (45+1), Глущенко (51), Крупский (71) – Осман (29), Кичак (49), Грисьо (79).

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Пердута, Павлюк, Крупский – Сиссоко (Хрипчук, 34), Скляр (Толи, 74), Глущенко (Челядин, 87) – Степанюк (Мякушко, 87), Кане, Ковталюк (Фелипе, 74).

«Оболонь»: Кичак – Осман, Дубко, Карась, Грисьо – Мединский (Нагиев, 76), Косовский (Вишневский, 76), Черненко (Мороз, 59), Чернов (Груша, 59) – Тарануха (Суханов, 46), Краснопир.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Наши оценки:

Замены «Ворскла»: Хрипчук - 5.5, Толи, Челядин, Мякушко, Фелипе - все б/о.

Заміни «Оболонь»: Суханов - 5.5, Мороз - 5.5, Груша - 6.0, Нагиєв, Вишневский - оба б/о.

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Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
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