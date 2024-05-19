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Ворскла
19.05.2024 15:30 – FT 3 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 23:47 | Обновлено 20 мая 2024, 00:18
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Ворскла – Оболонь – 3:1. Прервали ужасную серию. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 29-го тура УПЛ

19 мая 2024, 23:47 | Обновлено 20 мая 2024, 00:18
40
0
Ворскла – Оболонь – 3:1. Прервали ужасную серию. Видео голов и обзор матча
УПЛ

19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами Ворскла и Оболонь (3:1).

Ворскла сумела прервать серию без победу, которая состояла из 8 матчей (1 ничья и 7 поражений).

УПЛ. 29-й тур, 19 мая

Ворскла – Оболонь – 3:1

Голы: Кане, 38, Крупский, 43, Ковталюк, 60 – Карась, 66.

Видео гола и обзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Карась (Оболонь).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Ковталюк (Ворскла).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Крупский (Ворскла).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ворскла Полтава видео голов и обзор Ибрахим Кане Илья Крупский Николай Ковталюк Даниил Карась
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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