Ворскла – Оболонь – 3:1. Прервали ужасную серию. Видео голов и обзор матча

19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами Ворскла и Оболонь (3:1).

Ворскла сумела прервать серию без победу, которая состояла из 8 матчей (1 ничья и 7 поражений).

УПЛ. 29-й тур, 19 мая

Ворскла – Оболонь – 3:1

Голы: Кане, 38, Крупский, 43, Ковталюк, 60 – Карась, 66.

Видео гола и обзор матча