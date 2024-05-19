Украина. Премьер лига19 мая 2024, 23:47 | Обновлено 20 мая 2024, 00:18
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Ворскла – Оболонь – 3:1. Прервали ужасную серию. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 29-го тура УПЛ
19 мая 2024, 23:47 | Обновлено 20 мая 2024, 00:18
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19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами Ворскла и Оболонь (3:1).
Ворскла сумела прервать серию без победу, которая состояла из 8 матчей (1 ничья и 7 поражений).
УПЛ. 29-й тур, 19 мая
Ворскла – Оболонь – 3:1
Голы: Кане, 38, Крупский, 43, Ковталюк, 60 – Карась, 66.
Видео гола и обзор матча
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Карась (Оболонь).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Ковталюк (Ворскла).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Крупский (Ворскла).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
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