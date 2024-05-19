В воскресенье, 19 апреля, в Киеве на стадионе «Левый берег» состоится матч двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и киевская «Оболонь». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Ворскла



Полтавская «Ворскла» на финальный отрезок сезона обозначила себе лишь одну цель – во что бы то ни стало обыграть донецкий «Шахтер» в финале Кубка Украины. Постепенно продвигаться в этом направлении «зелено-белые», по большому счету, начали еще даже до полуфинальной игры против «Полесья», когда результаты в чемпионате резко пошли под откос.

Но эта история завершилась полным фиаско команды Сергея Долганского (1:2). Посреди этой недели в Ровно настолько желанный трофей был проигран, повторить сенсационный успех образца 2009 года таким образом не удалось, тренер остался без редкого достижения, а его команда – еще и без еврокубков на следующий сезон. Куда ни глянь – одни неудачи. И это мы еще не говорим о том, что для потенциальной победы в Кубке пришлось «заплатить» восемью матчами без побед подряд в чемпионате.

И теперь наступает очень интересный момент – два матча до конца сезона, «Ворскла» опережает зону переходных матчей всего на четыре очка, а ближайшей к ней командой из этого опасного участка таблицы является как раз «Оболонь». Если и этого недостаточно для интриги в предстоящей игре, то тогда уж точно удивить зрителей будет сложно. Последним матчем в сезоне для полтавчан будет выезд к ЛНЗ в Черкассы, поэтому с добытыми баллами резко может стать очень туго.

Оболонь



У киевской «Оболони», как у непосредственного участника борьбы за выживание, попросту нет другого выбора, как банально продолжаться цепляться до последнего. Шансы не оказаться перед последним туром в зоне переходных матчей без возможности оттуда выбраться еще есть, но для этого необходимо набрать очков больше, чем сможет добыть «Колос» в параллельной игре против сверхмотивированного «Миная».

Усугубляет расклады для «пивоваров» также и тот факт, что они оба матча против ближайшего конкурента завершили вничью (0:0), а тот факт, что у команды Валерия Иващенко разница голов значительно хуже, нежели у «колосков» (-18 против -9), и вовсе не должен никого удивлять, если учитывать стиль коллектива из Ковалевки. Вот и выходит так, что наименее результативная команда чемпионата или должна вдруг взорваться огромным количеством голов в последних двух матчах, или рисковать до последнего.

Одно лишь может тешить «Оболонь» – в последнем туре предстоит сыграть дома против «Александрии», и если команда Ротаня к тому моменту еще и будет лишена мотивации, то можно рассчитывать и на три очка. Но все решится именно в игре против «Ворсклы», так как конкуренты в зоне вылета, если победят в своих играх, превратят последний тур уже не в борьбу за выживание, а в смертельную схватку. Именно поэтому все и говорят, что на верхотуре УПЛ уже все достаточно прозаично, тогда как внизу… Ох, летнее пекло придет к нам уже посреди мая.

История встреч



Футбольные пути «Ворсклы» и «Оболони» ранее пересекались 2 раза в рамках Премьер-лиги Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «Ворсклы» – два успешных матчей. Разница голов – 4:0. Команды последний раз играли между собой в ноябре 2023 года, когда на «Оболонь-Арене» гол Руслана Степанюка с пенальти принес победу полтавскому коллективу.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Андрей Коваленко из Полтавы, который на своем счету имеет 42 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Думенко и Ярослав Поважный, а резервным арбитром отработает Дмитрий Кубряк. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Максимом Козыряцким и Дмитрием Запороженко. У Коваленко нет опыта проведения матчей с участием «Ворсклы», тогда как с «Оболонью» он пересекался 3 раза – 3 поражения.

Ориентировочные составы



«Ворскла»: Исенко – Бацула, Хрипчук, Павлюк, Пердута, Крупский – Мякушко, Сиссоко, Скляр, Кане – Степанюк.

«Оболонь»: Кичак – Осман, Карась, Дубко, Грисьо – Косовский, Черненко – Мединский, Чернов – Тарануха, Краснопир.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что аутсайдер будет бороться до последнего. Нашей ставкой будет позиция – «Оболонь» не проиграет.

19 мая, воскресенье