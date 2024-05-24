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Чемпионат Украины
Черноморец
25.05.2024 18:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 18:56 | Обновлено 24 мая 2024, 19:03
224
2

Черноморец – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Победа в этом матче гарантирует подопечным Юрия Максимова 4-е место и участие в еврокубке

24 мая 2024, 18:56 | Обновлено 24 мая 2024, 19:03
224
2
Черноморец – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Днепр-1

25 мая в Одессе состоится поединок 30-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором местный «Черноморец» будет принимать «Днепр-1». Для хозяев поля по большому счету результат уже не имеет принципиального значения, так как одесситы завершат сезон в середине турнирной таблицы. А вот днепрянам надо обязательно добиваться успеха, чтобы оставить за собой 4-е место и уже осенью участвовать в еврокубковом турнире.

Черноморец

Подопечные Романа Григорчука по существу сняли все свои вопросы еще в 28-м туре, когда дома нанесли поражение харьковскому «Металлисту 1925» со счетом 3:0. После этого стало ясно, что одесский клуб остается в Премьер-Лиге и может спокойно доигрывать сезон. Поэтому поражение в предыдущем туре от «Руха» 0:2 уже особо ни на что не повлияло.

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Но, вообще, настроение в «Черноморце» на данный момент не очень радужное. Как стало известно, по окончании чемпионата команду намерены покинуть от 10 до 12 футболистов, причем двое из них (Максим Брагару и Илья Путря) уже точно определились с новыми коллективами. Впрочем, как сказал генеральный директор клуба Анатолий Мисюра, окончательно все будет решаться после завершения сезона.

Отметим также, что одесситы в нынешнем турнире стали самой бескомпромиссной командой. Из 29 матчей они только 2 завершили вничью. В активе моряков 10 побед, а в пассиве 17 поражений, кстати, больше, чем у кого-либо из участников Премьер-Лиги.

Днепр-1

Что касается футболистов «Днепра-1», то вторая часть сезона им дается с большим трудом. Команда потеряла шансы на то, чтобы стать призером чемпионата, хотя одно время претендовала даже на золотые медали. Слишком много очков было потеряно в играх с соперниками из нижней части турнирной таблицы, а если говорить о победах весной, то их было всего 3. Согласитесь, для клуба, претендующего на высокое место это слишком мало.

Вспоминается, что совсем недавно был период, когда шли разговоры о возможной отставке Юрия Максимова. Но домашняя победа над «Кривбассом» 1:0 позволила ему остаться у руля команды до самого последнего тура. А как будет дальше, покажет время.

Но, как бы там ни было, а «Днепр-1» должен побороться за итоговое четвертое место. Для этого у него есть достаточно много квалифицированных игроков, которые способны решить эту задачу. Тем более, что ближайший соперник уже не будет особо мотивированный.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге «Черноморец» и «Днепр-1» провели 6 матчей, в которых пять побед у днепрян и одна встреча завершилась вничью. Вот и в поединке первого тура, проходившего на «Днепр-Арене» выиграли хозяева поля, причем с крупным счетом 5:2. У победителей голы забили Филиппов, Адамюк, Леднев, Танчик, Мирошниченко, а у гостей отличились Авагимян и Кузык.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Шпорн, Васильев, Бойчук, Штогрин, Авагимян, Бадибанга

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Очеретько, Леднев, Филиппов.

Прогноз на противостояние:

Несмотря на то, что «Днепр-1» сейчас выглядит не так сильно, как это было в середине чемпионата, предположим, что в Одессе он будет ближе к победе, чем хозяева поля. Поэтому поставим на успех гостей с минимальным преимуществом 2:1.

25 мая, суббота

«Черноморец» – «Днепр-1»
Одесса. Стадион «Черноморец». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ЧЕРНОМОРЕЦ - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Днепр-1 Черноморец - Днепр-1 прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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alex belogubko
ГРИ хочет остаться в ОДЕССЕ--так есть РЕАЛ-ФЕРМА там твоё место --хватит позорить ЧО
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alex belogubko
ЧО сдаст игру нужны бабки а им 4 место 
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