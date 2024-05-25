Днепр-1 обыграл Черноморец и сыграет в квалификации Лиги конференций 24/25

25 мая состоялся матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Черноморец» и «Днепр-1». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу днепрян.

Поединок прошел на стадионе «Черноморец» в Одессе. Встреча стартовала в 15:30 по Киеву.

Счет в матче на 45+1-й минуте открыл Олег Очеретько. На 73-й Максим Третьяков удвоил преимущество гостей.

Благодаря этой победе «Днепр-1» занят итоговое 4-е место в таблице чемпионата Украины. Команда набрала 52 очка. Таким образом, днепряне гарантировали себе еврокубки в следующем сезоне. Подопечные Юрия Максимова выступят во втором раунде квалификации Лиги конференций.

«Черноморец» завершил сезон на 12-й позиции. Коллектив Романа Григорчук набрал 32 пункта.

Украинская Премьер-лига 2023/24. 30-й тур. 25 мая

Черноморец – Днепр-1 – 0:2

Голы: Очеретько, 45+1, Третьяков, 73