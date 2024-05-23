Черноморец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 мая в 15:30 матч 30-го тура УПЛ
В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Днепр-1».
Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 30-го тура «Черноморец» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка.
«Днепр-1» занимает 4-ю строчку, сыграв 29 матчей и набрав 49 очков.
Черноморец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию поединка в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит UPL.TV.
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рикки Хаттон высказался о 9-м раунде в поединке Александра и Тайсона
Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина сыграют в основе