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Черноморец
25.05.2024 18:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 21:22 |
108
0

Черноморец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 мая в 15:30 матч 30-го тура УПЛ

23 мая 2024, 21:22 |
108
0
Черноморец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Днепр-1».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 30-го тура «Черноморец» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка.

«Днепр-1» занимает 4-ю строчку, сыграв 29 матчей и набрав 49 очков.

Черноморец – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит UPL.TV.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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