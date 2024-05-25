Черноморец – Днепр-1 – 0:2. Днепряне – в еврокубках. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 30-го тура УПЛ
25 мая состоялся матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Черноморец» и «Днепр-1».
Поединок прошел на стадионе «Черноморец» в Одессе. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу днепрян.
Благодаря этой победе «Днепр-1» занял итоговое 4-е место в таблице чемпионата Украины и гарантировал себе еврокубки в следующем сезоне. Днепряне выступят во втором раунде квалификации Лиги конференций.
Украинская Премьер-лига 2023/24. 30-й тур. 25 мая
«Черноморец» – «Днепр-1» – 0:2
Голы: Очеретько (45+1), Третьяков (73).
Видеообзор матча
События матча
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