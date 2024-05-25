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Чемпионат Украины
Черноморец
25.05.2024 15:30 – FT 0 : 2
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 19:31 | Обновлено 25 мая 2024, 20:35
582
0

Черноморец – Днепр-1 – 0:2. Днепряне – в еврокубках. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 30-го тура УПЛ

25 мая 2024, 19:31 | Обновлено 25 мая 2024, 20:35
582
0
Черноморец – Днепр-1 – 0:2. Днепряне – в еврокубках. Видео голов и обзор
УПЛ

25 мая состоялся матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Черноморец» и «Днепр-1».

Поединок прошел на стадионе «Черноморец» в Одессе. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу днепрян.

Благодаря этой победе «Днепр-1» занял итоговое 4-е место в таблице чемпионата Украины и гарантировал себе еврокубки в следующем сезоне. Днепряне выступят во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Украинская Премьер-лига 2023/24. 30-й тур. 25 мая

«Черноморец» – «Днепр-1» – 0:2

Голы: Очеретько (45+1), Третьяков (73).

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Днепр-1).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Днепр-1).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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