Черноморец – Днепр-1 – 0:2. Днепряне – в еврокубках. Видео голов и обзор

25 мая состоялся матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Черноморец» и «Днепр-1».

Поединок прошел на стадионе «Черноморец» в Одессе. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу днепрян.

Благодаря этой победе «Днепр-1» занял итоговое 4-е место в таблице чемпионата Украины и гарантировал себе еврокубки в следующем сезоне. Днепряне выступят во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Украинская Премьер-лига 2023/24. 30-й тур. 25 мая

«Черноморец» – «Днепр-1» – 0:2

Голы: Очеретько (45+1), Третьяков (73).

Видеообзор матча